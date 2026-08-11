Жодного порятунку у спеку: українка назвала несподіваний мінус німецького житла

Для українців, які переїжджають до Німеччини, літня спека може стати несподіваним випробуванням. У більшості квартир та офісів відсутні кондеціонери. Про особливість життя в Німеччині розповіла українка Людмила Русіна у TikTok.

Біженка з України шокувала нюансом життя в Німеччині

Людмила Русіна стверджує, що у спекотні періоди температура в деяких регіонах Німеччини може перевищувати 40 градусів, однак мешканці часто змушені обходитися без систем кондиціонування.

"Кондиціонери в Німеччині — розкіш і велика рідкість. У більшості квартир, навіть нерідко в офісах, вони просто відсутні", — сказала Русіна.

Чому в Німеччині мало кондиціонерів

Однією з причин українка називає клімат минулих десятиліть. Раніше періоди сильної спеки були коротшими, тому встановлення дорогих систем охолодження багато хто вважав невиправданими витратами.

За її словами, ще один фактор — це ставлення до енергоспоживання. У Німеччині традиційно приділяють значну увагу енергоефективності та екології. Використання потужного обладнання протягом тривалого часу може суттєво збільшувати витрати на електроенергію.

Складнощі виникають і через особливості житла. Значна частина німців орендує квартири, тому мешканці не завжди готові вкладати кошти у стаціонарні системи охолодження. Крім того, встановлення зовнішнього блока кондиціонера може вимагати погодження з власником житла або керуючою компанією.

Русіна також звернула увагу на суворі правила щодо зміни фасадів будинків. У деяких випадках встановлення кондиціонера може бути обмежене через вимоги до зовнішнього вигляду будівлі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка після 5 років у Німеччині відверто назвала мінуси життя в країні.

Також "Коментарі" писали, що українка поскаржилась на відсутність "нормальних" чоловіків у Німеччині.