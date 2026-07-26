Вигідніше не працювати: українка після 5 років у Німеччині відверто назвала мінуси країни

Життя в Німеччині часто асоціюється зі стабільністю, високими соціальними стандартами та якісними державними послугами. Однак українка Світлана, яка вже п'ять років проживає в цій країні, розповіла про труднощі, до яких досі не змогла звикнути. Найбільше нарікань у жінки викликають система охорони здоров'я та особливості оподаткування.

Українка назвала головні мінуси життя в Німеччині. Фото: @svitlana20619

За словами жінки, одним з найсерйозніших недоліків життя в Німеччині є складність з записом до лікарів. Якщо проблема не є терміновою, консультації доводиться чекати тривалий час. Крім того, пройти профілактичне обстеження без конкретних скарг практично неможливо. За її словами, лікар скаже, якщо "нічого не турбує – йдіть додому". Як пояснює українка, німецька медицина більше орієнтована на лікування вже наявних захворювань, а не на їх попередження.

Другим мінусом життя в Німеччині Світлана називає прогресивну систему оподаткування. За її словами, коли обоє членів сім'ї працюють і мають стабільний дохід, сукупний заробіток може перевести родину до вищої податкової категорії. У такому разі наприкінці року податкові органи можуть вимагати додаткових виплат. Жінка стверджує, що через це іноді фінансово вигідніше, аби працював лише один з партнерів.

"Це просто шалені податки. Якщо ви працюєте двоє на роботі, то вам вирахують, бо тих грошей забагато на двох. Вони вас попросять поділитися з державою. Чим більше заробляєш, тим менше у вас в кишені. Чим більше стараєшся, тим менше отримуєш на руки. Вигідніше одній людині працювати, а іншій бути вдома", – розказала Світлана у своєму TikTok.

Попри критику окремих аспектів життя в Німеччині, українка наголошує, що не шкодує про переїзд. Найбільшими перевагами країни вона називає спокій, передбачуваність та економічну стабільність. За її словами, навіть сім'ї з одним працюючим часто можуть дозволити собі щорічний відпочинок, а впевненість у завтрашньому дні залишається однією з головних причин, чому Німеччина приваблює багатьох мігрантів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українська біженка назвала п'ять недоліків життя у Німеччині.

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