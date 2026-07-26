Выгоднее не работать: украинка после 5 лет в Германии откровенно назвала минусы страны

Жизнь в Германии часто ассоциируется со стабильностью, высокими социальными стандартами и качественными государственными услугами. Однако украинка Светлана, уже пять лет проживающая в этой стране, рассказала о трудностях, к которым до сих пор не смогла привыкнуть. Больше всего нареканий у женщины вызывают система здравоохранения и особенности налогообложения.

Украинка назвала главные минусы жизни в Германии. Фото: @svitlana20619

По словам женщины, одним из самых серьезных недостатков жизни в Германии стала сложность с записью к врачам. Если проблема не срочная, консультации приходится ждать длительное время. Кроме того, пройти профилактическое обследование без конкретных жалоб практически невозможно. По ее словам, врач скажет, если "ничего не беспокоит – уходите домой". Как объясняет украинка, немецкая медицина больше ориентирована на лечение уже имеющихся заболеваний, а не на их предупреждение.

Вторым минусом жизни в Германии Светлана называет прогрессивную систему налогообложения. По ее словам, когда оба члена семьи работают и имеют стабильный доход, совокупный заработок может перевести семью в высшую налоговую категорию. В таком случае в конце года налоговые органы могут потребовать дополнительных выплат. Женщина утверждает, что из-за этого иногда финансово выгоднее, чтобы работал только один из партнеров.

"Это просто безумные налоги. Если вы работаете двое на работе, то вам рассчитают, потому что денег слишком много на двоих. Они попросят вас поделиться с государством. Чем больше зарабатываешь, тем меньше у вас в кармане. Чем больше стараешься, тем меньше получаешь на руки. Выгоднее одному человеку работать, а другому быть дома", – рассказала Светлана в своем TikTok.

Несмотря на критику отдельных аспектов жизни в Германии, украинка отмечает, что не жалеет о переезде. Наибольшими преимуществами страны она называет спокойствие, предсказуемость и экономическую устойчивость. По ее словам, даже семьи с одним работающим часто могут позволить себе ежегодный отдых, а уверенность в завтрашнем дне остается одной из главных причин, почему Германия привлекает многих мигрантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская беженка назвала пять недостатков жизни в Германии.

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