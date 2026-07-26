Выгоднее не работать: украинка после 5 лет в Германии откровенно назвала минусы страны

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Slava Kot
Жизнь в Германии часто ассоциируется со стабильностью, высокими социальными стандартами и качественными государственными услугами. Однако украинка Светлана, уже пять лет проживающая в этой стране, рассказала о трудностях, к которым до сих пор не смогла привыкнуть. Больше всего нареканий у женщины вызывают система здравоохранения и особенности налогообложения.
Украинка назвала главные минусы жизни в Германии. Фото: @svitlana20619
По словам женщины, одним из самых серьезных недостатков жизни в Германии стала сложность с записью к врачам. Если проблема не срочная, консультации приходится ждать длительное время. Кроме того, пройти профилактическое обследование без конкретных жалоб практически невозможно. По ее словам, врач скажет, если "ничего не беспокоит – уходите домой". Как объясняет украинка, немецкая медицина больше ориентирована на лечение уже имеющихся заболеваний, а не на их предупреждение.
Вторым минусом жизни в Германии Светлана называет прогрессивную систему налогообложения. По ее словам, когда оба члена семьи работают и имеют стабильный доход, совокупный заработок может перевести семью в высшую налоговую категорию. В таком случае в конце года налоговые органы могут потребовать дополнительных выплат. Женщина утверждает, что из-за этого иногда финансово выгоднее, чтобы работал только один из партнеров.
Несмотря на критику отдельных аспектов жизни в Германии, украинка отмечает, что не жалеет о переезде. Наибольшими преимуществами страны она называет спокойствие, предсказуемость и экономическую устойчивость. По ее словам, даже семьи с одним работающим часто могут позволить себе ежегодный отдых, а уверенность в завтрашнем дне остается одной из главных причин, почему Германия привлекает многих мигрантов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская беженка назвала пять недостатков жизни в Германии.
Также "Комментарии" писали, что украинская беженка назвала четыре преимущества жизни в Германии.