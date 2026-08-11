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Никакого спасения в жару: украинка назвала неожиданный минус немецкого жилья

Почему в немецких квартирах и офисах почти нет кондиционеров.

11 августа 2026, 17:20
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Slava Kot

Для украинцев, переезжающих в Германию, летняя жара может оказаться неожиданным испытанием. В большинстве квартир и офисов отсутствуют кондеционеры. Об особенности жизни в Германии рассказала украинка Людмила Русина в TikTok.

Никакого спасения в жару: украинка назвала неожиданный минус немецкого жилья

Беженка из Украины шокировала нюансом жизни в Германии

Людмила Русина утверждает, что в жаркие периоды температура в некоторых регионах Германии может превышать 40 градусов, однако жители часто вынуждены обходиться без систем кондиционирования.

"Кондиционеры в Германии – роскошь и большая редкость. В большинстве квартир, даже нередко в офисах, они просто отсутствуют", — сказала Русина.

Почему в Германии мало кондиционеров

Одной из причин украинка называет климат прошлых десятилетий. Раньше периоды сильной жары были короче, поэтому установка дорогостоящих систем охлаждения многие считали неоправданными затратами.

По ее словам, еще один фактор – это отношение к энергопотреблению. В Германии традиционно уделяют большое внимание энергоэффективности и экологии. Использование мощного оборудования в течение длительного времени может существенно увеличивать расход электроэнергии.

Сложности возникают и из-за особенностей жилья. Значительная часть немцев арендует квартиры, поэтому жители не всегда готовы вкладывать средства в стационарные системы охлаждения. Кроме того, установка наружного блока кондиционера может потребовать согласования с собственником жилья или управляющей компанией.

Русина также обратила внимание на строгие правила изменения фасадов домов. В некоторых случаях установка кондиционера может быть ограничена из-за требований к внешнему виду здания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка после пяти лет в Германии откровенно назвала минусы жизни в стране.

Также "Комментарии" писали, что украинка пожаловалась на отсутствие "нормальных" мужчин в Германии.



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Источник: https://www.tiktok.com/@liudmyla.rusina/video/7654653802083061024
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