Українка поскаржилась на відсутність "нормальних" чоловіків у Німеччині

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українка Ірина розповіла про труднощі з пошуком партнера під час життя в Німеччині. За її словами, влаштувати особисте життя за кордоном виявилося значно складніше, ніж вона очікувала.
Ірина живе у Німеччині.
У відео, яке поширилося в соціальними мережами, українка зізнається, що наразі відкрита до стосунків, однак знайти партнера їй не вдається. Ірина каже, що хотіла б познайомитися з українцем, але вважає це майже нереальним завданням.
За словами українки, її мама сказала: "Ти просто не в тому місці". І на думку Ірини, "так воно і є".
При цьому жінка додає, що багато людей радять їй "знизити планку" у вимогах до потенційного партнера.
Окремо Ірина торкнулася теми стереотипів щодо жінок із дітьми. За її словами, вона часто стикається з думкою, що матері-одиначки шукають стосунки виключно з фінансових причин.
У коментарях одні користувачі підтримують її позицію та відзначають складність інтеграції і побудови стосунків за кордоном, інші ж вважають, що подібні труднощі можуть виникати незалежно від країни проживання.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка показала квартиру у Варшаві, яку орендує за 140 тисяч гривень.
Також "Коментарі" писали, що українка назвала 7 звичок китайців, які її неймовірно дратують.