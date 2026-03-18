Українка поскаржилась на відсутність "нормальних" чоловіків у Німеччині

Українка Ірина розповіла про труднощі з пошуком партнера під час життя в Німеччині. За її словами, влаштувати особисте життя за кордоном виявилося значно складніше, ніж вона очікувала.

Ірина живе у Німеччині. Фото: Instagram

У відео, яке поширилося в соціальними мережами, українка зізнається, що наразі відкрита до стосунків, однак знайти партнера їй не вдається. Ірина каже, що хотіла б познайомитися з українцем, але вважає це майже нереальним завданням.

"У мене немає хлопця чи когось такого. Мені вже простіше буде знайти афроамериканця, турка чи ци*на, я не знаю. Це взагалі капець", — говорить Ірина з Німеччини.

За словами українки, її мама сказала: "Ти просто не в тому місці". І на думку Ірини, "так воно і є".

При цьому жінка додає, що багато людей радять їй "знизити планку" у вимогах до потенційного партнера.

Окремо Ірина торкнулася теми стереотипів щодо жінок із дітьми. За її словами, вона часто стикається з думкою, що матері-одиначки шукають стосунки виключно з фінансових причин.

"Що це за вузьке мислення? Жінка з дитиною все робить сама. Сама забезпечує дитину. Ми не шукаємо хлопців, які б нас забезпечували. Ще й кажуть: "Знижуй планку". Спробуй так пожити… я на тебе подивлюся", — поскаржилася українка.

У коментарях одні користувачі підтримують її позицію та відзначають складність інтеграції і побудови стосунків за кордоном, інші ж вважають, що подібні труднощі можуть виникати незалежно від країни проживання.

