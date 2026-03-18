Украинка пожаловалась на отсутствие "нормальных" мужчин в Германии

Украинка Ирина рассказала о затруднениях с поиском партнера во время жизни в Германии. По ее словам, устроить личную жизнь за границей оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала.

Ирина живет в Германии. Фото: Instagram

В видео, распространившемся в социальными сетями, украинка признается, что сейчас открыта к отношениям, однако найти партнера ей не удается. Ирина говорит, что хотела познакомиться с украинцем, но считает это почти нереальной задачей.

"У меня нет парня или кого-то такого. Мне уже проще будет найти афроамериканца, турка или цы*на, я не знаю. Это вообще капец", — говорит Ирина из Германии.

По словам украинки, ее мама сказала: "Ты просто не в том месте". И, по мнению Ирины, "так оно и есть".

При этом женщина добавляет, что многие советуют ей "снизить планку" в требованиях к потенциальному партнеру.

Отдельно Ирина затронула тему стереотипов в отношении женщин с детьми. По ее словам, она часто сталкивается с мнением, что матери-одиночки ищут отношения исключительно по финансовым причинам.

"Что это за узкое мышление? Женщина с ребенком все делает сама. Сама обеспечивает ребенка. Мы не ищем ребят, которые бы нас обеспечивали. Еще говорят: "Снижай планку". Попробуй так пожить… я на тебя посмотрю", — пожаловалась украинка.

В комментариях одни пользователи поддерживают ее позицию и отмечают сложность интеграции и построения отношений за рубежом, другие считают, что подобные трудности могут возникать независимо от страны проживания.

