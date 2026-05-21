"Застрягла в Середньовіччі": українка розповіла, що її бісить в Іспанії

Українка розповіла про недоліки життя в Іспанії. Фото: _mariellemari

Життя в Європі часто асоціюється з цифровими сервісами, швидкими документами та сучасною інфраструктурою. Але для деяких українців реальність виявляється зовсім іншою. Українка, яка мешкає в Іспанія, опублікувала відео про місцеву бюрократію, яка її роздратувала.

Блогерка з ніком _mariellemari на відео розповідає, що прості державні послуги в Іспанії іноді перетворюються на справжній офлайн-квест.

"Боже, я клянусь, іноді здається, що Іспанія просто застрягла в Середньовіччі", — вказує українка.

За її словами, замість онлайн-систем людям доводиться кілька разів записуватись на прийом, стояти у чергах та отримувати нові талони вже на місці. Українка розповідає, що спочатку така система викликала у неї сильне роздратування, однак з часом довелося змиритися з місцевими правилами.

Окремо блогерку здивувала ще одна особливість іспанської повсякденності, а саме касети, які досі продаються у магазинах. За словами українки, вона не може зрозуміти, хто саме їх купує у 2026 році.

"Іспанія — це коли ти живеш в 2026, але іноді тебе різко відкидає кудись в 90-ті", — сказала блогерка.

Попри критику, дівчина визнає, що Іспанія залишається комфортною країною для життя, однак деякі процеси виглядають так, ніби час тут зупинився кілька десятиліть тому.

