"Застряла в Средневековье": украинка рассказала, что ее бесит в Испании

Украинка рассказала о недостатках жизни в Испании. Фото: _mariellemari

Жизнь в Европе часто ассоциируется с цифровыми сервисами, быстрыми документами и современной инфраструктурой. Но для некоторых украинцев реальность оказывается совсем другой. Украинка, проживающая в Испании, опубликовала видео о местной бюрократии, которая ее раздражает.

Блогерка с ником _mariellemari на видео рассказывает, что простые государственные услуги в Испании иногда превращаются в настоящий оффлайн-квест.

"Боже, я клянусь, иногда кажется, что Испания просто застряла в Средневековье", – указывает украинка.

По ее словам, вместо онлайн-систем людям приходится несколько раз записываться на прием, стоять в очередях и получать новые талоны уже на месте. Украинка рассказывает, что поначалу такая система вызвала у нее сильное раздражение, однако со временем пришлось смириться с местными правилами.

Отдельно блогерша удивила еще одна особенность испанской повседневности, а именно кассеты, которые до сих пор продаются в магазинах. По словам украинки, она не может понять, кто именно покупает их в 2026 году.

"Испания – это когда ты живешь в 2026, но иногда тебя резко отбрасывает куда-то в 90-е", – сказала блогерша.

Несмотря на критику, девушка признает, что Испания остается комфортной страной для жизни, однако некоторые процессы выглядят так, будто время здесь остановилось несколько десятилетий назад.

