Главная Новости Общество Беженцы "Застряла в Средневековье": украинка рассказала, что ее бесит в Испании
"Застряла в Средневековье": украинка рассказала, что ее бесит в Испании

Украинка, живущая в Испании, рассказала о бюрократии, очередях и странных особенностях страны

21 мая 2026, 09:20
Slava Kot

Украинка рассказала о недостатках жизни в Испании. Фото: _mariellemari

Жизнь в Европе часто ассоциируется с цифровыми сервисами, быстрыми документами и современной инфраструктурой. Но для некоторых украинцев реальность оказывается совсем другой. Украинка, проживающая в Испании, опубликовала видео о местной бюрократии, которая ее раздражает.

Блогерка с ником _mariellemari на видео рассказывает, что простые государственные услуги в Испании иногда превращаются в настоящий оффлайн-квест.

"Боже, я клянусь, иногда кажется, что Испания просто застряла в Средневековье", – указывает украинка.

По ее словам, вместо онлайн-систем людям приходится несколько раз записываться на прием, стоять в очередях и получать новые талоны уже на месте. Украинка рассказывает, что поначалу такая система вызвала у нее сильное раздражение, однако со временем пришлось смириться с местными правилами.

Отдельно блогерша удивила еще одна особенность испанской повседневности, а именно кассеты, которые до сих пор продаются в магазинах. По словам украинки, она не может понять, кто именно покупает их в 2026 году.

"Испания – это когда ты живешь в 2026, но иногда тебя резко отбрасывает куда-то в 90-е", – сказала блогерша.

Несмотря на критику, девушка признает, что Испания остается комфортной страной для жизни, однако некоторые процессы выглядят так, будто время здесь остановилось несколько десятилетий назад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка шокировала рассказом о "диковатых" привычках испанцев.

Также "Комментарии" писали, что украинка пожаловалась на работу в Швейцарии, где платят 160 тысяч гривен. По ее словам, это постоянный стресс и изнурительный труд.



