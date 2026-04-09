Біженці До цього неможливо звикнути: українка шокувала розповіддю про дивні звички іспанців
До цього неможливо звикнути: українка шокувала розповіддю про дивні звички іспанців

Українка з Іспанії розказала про дивні звички іспанців.

9 квітня 2026, 16:40
Автор:
Slava Kot

Українка, яка вже кілька років живе в Іспанії, поділилася своїми спостереженнями про побутові звички місцевих жителів, що можуть здатися незвичними для людей з України. Про це вона розповіла у TikTok, описуючи деталі повсякденного життя та особливості менталітету іспанців.

Українка розповіла про дивні звички іспанців. Фото: mrs.faustova

За словами українки, для неї однією з найпомітніших звичок стало те, що багато іспанців часто гризуть нігті.

"Це можна помітити в громадському транспорті, просто подивитися на людей. Вони постійно це роблять, коли у щось "залипають", наприклад на світлофорі", — розповіла жінка.

Українка розповіла, що звернула на це увагу майже одразу після переїзду, і деякі її знайомі іспанці визнають, що це досить поширена звичка.

Ще однією несподіванкою стала інша культура особистого простору. За її словами, у чергах в Іспанії люди часто стоять дуже близько один до одного, що для українки виглядає незвично і некомфортно.

Водночас вона відзначила і позитивні особливості місцевого життя. Зокрема, іспанці досить вільно ставляться до стилю одягу і не бояться самовираження. Особливо це помітно влітку, коли люди обирають максимально зручний і відкритий одяг.

Також дивує українку ставлення до дітей у громадських місцях. За її словами, малеча може спокійно сидіти або повзати на підлозі в магазинах чи у барах, а батьки ставляться до цього без зайвого занепокоєння.

Ще одна звичка, яка викликала здивування в українки в Іспанії, це те, що деякі іспанці не миють фрукти та овочі перед вживанням.

"Ми бачили багато разів, як вони не миють фрукти і овочі, які з магазину. Вони просто взяли і одразу нарізали в салат, або одразу з’їли. Всі одну пляшку передають один одному. Якось вони легше до цього всього ставляться. Мені це просто дикувато", — сказала українка.

Джерело: https://www.tiktok.com/@mrs.faustova/video/7563678323113610518
