До цього неможливо звикнути: українка шокувала розповіддю про дивні звички іспанців

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українка, яка вже кілька років живе в Іспанії, поділилася своїми спостереженнями про побутові звички місцевих жителів, що можуть здатися незвичними для людей з України. Про це вона розповіла у TikTok, описуючи деталі повсякденного життя та особливості менталітету іспанців.
Фото: mrs.faustova
За словами українки, для неї однією з найпомітніших звичок стало те, що багато іспанців часто гризуть нігті.
Українка розповіла, що звернула на це увагу майже одразу після переїзду, і деякі її знайомі іспанці визнають, що це досить поширена звичка.
Ще однією несподіванкою стала інша культура особистого простору. За її словами, у чергах в Іспанії люди часто стоять дуже близько один до одного, що для українки виглядає незвично і некомфортно.
Водночас вона відзначила і позитивні особливості місцевого життя. Зокрема, іспанці досить вільно ставляться до стилю одягу і не бояться самовираження. Особливо це помітно влітку, коли люди обирають максимально зручний і відкритий одяг.
Також дивує українку ставлення до дітей у громадських місцях. За її словами, малеча може спокійно сидіти або повзати на підлозі в магазинах чи у барах, а батьки ставляться до цього без зайвого занепокоєння.
Ще одна звичка, яка викликала здивування в українки в Іспанії, це те, що деякі іспанці не миють фрукти та овочі перед вживанням.
