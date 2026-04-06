Українка назвала несподівані мінуси життя в Іспанії

Іспанія давно входить до переліку найпопулярніших країн для переїзду та життя. Теплий клімат, море та розслаблений ритм життя приваблюють тисячі людей з усього світу. Однак реальність проживання тут має і свої недоліки. Українка, яка вже тривалий час мешкає в Іспанії, розповіла про них у соцмережах.

Українка назвала мінуси життя в Іспанії.

Дівчина поділилася власним досвідом у TikTok, де перелічила кілька проблем, з якими доводиться стикатися іноземцям в Іспанії. Однією з головних труднощів українка назвала назвала бюрократію. За її словами, вирішення адміністративних питань може затягуватися на тижні або місяці.

"Якщо ви хочете вирішити питання за день чи два, це означає тільки одне: тут поспішаєте лише ви", — розповідає українка.

За її словами, наприклад, отримання медичної картки може тривати кілька місяців.

Ще одним несподіваним мінусом життя в цій країні для українки стало опалення. На півдні Іспанії, де клімат вважається м’яким, у багатьох будинках немає центрального опалення. Взимку температура в квартирах іноді може бути нижчою, ніж надворі. Через це мешканці змушені користуватися кондиціонерами або обігрівачами.

Також вона звернула увагу на тонкі стіни у будинках. Через це часто чути сусідів, особливо коли вони слухають музику або влаштовують вечірки пізно ввечері.

Окремою проблемою в Іспанії також є оренда житла. У багатьох випадках власники квартир не погоджуються здавати житло без офіційного робочого контракту, що може ускладнити пошук житла для новоприбулих. Іншим недоліком життя в Іспанії українка назвала високий рівень безробіття, який є одним з найвищих у Європі. Попри це, за її словами, знайти роботу все ж можливо, зокрема і людям з українськими дипломами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка порівняла ціни на продукти в Іспанії та Україні.

Також "Коментарі" писали, що українка поскаржилась на відсутність "нормальних" чоловіків у Німеччині.