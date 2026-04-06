Украинка назвала неожиданные минусы жизни в Испании

Испания давно входит в список самых популярных стран для переезда и жизни. Теплый климат, море и расслабленный ритм жизни привлекают тысячи людей со всего мира. Однако реальность обитания здесь имеет и свои недостатки. Украинка, уже долгое время проживающая в Испании, рассказала о них в соцсетях.

Украинка назвала минусы жизни в Испании.

Девушка поделилась своим опытом в TikTok, где перечислила несколько проблем, с которыми приходится сталкиваться иностранцам в Испании. Одной из главных трудностей украинка назвала бюрократию. По ее словам, решение административных вопросов может затягиваться на недели или месяцы.

"Если вы хотите решить вопрос за день или два, это означает только одно: здесь торопитесь только вы", — рассказывает украинка.

По ее словам, например, получение медицинской карты может занять несколько месяцев.

Еще одним неожиданным минусом жизни в этой стране для украинки стало отопление. На юге Испании, где климат считается мягким, во многих домах отсутствует центральное отопление. Зимой температура в квартирах иногда может быть ниже, чем на улице. Поэтому жители вынуждены пользоваться кондиционерами или обогревателями.

Также она обратила внимание на тонкие стены дома. Из-за этого часто слышны соседи, особенно когда они слушают музыку или устраивают вечеринки поздно вечером.

Отдельной проблемой в Испании также стала аренда жилья. Во многих случаях владельцы квартир не соглашаются сдавать жилье без официального рабочего контракта, что может усложнить поиск жилья для вновь прибывших. Другим недостатком жизни в Испании украинка назвала высокий уровень безработицы, который является одним из самых высоких в Европе. Несмотря на это, по ее словам, найти работу все же возможно, в том числе и людям с украинскими дипломами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка сравнила цены на продукты в Испании и Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинка пожаловалась на отсутствие "нормальных" мужчин в Германии.