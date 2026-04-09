К этому невозможно привыкнуть: украинка шокировала рассказом о странных привычках испанцев

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинка рассказала об странных привычках испанцев. Фото: mrs.faustova
Украинка, уже несколько лет живущая в Испании, поделилась своими наблюдениями о бытовых привычках местных жителей, которые могут показаться необычными для людей из Украины. Об этом она рассказала в TikTok, описывая детали повседневной жизни и особенности менталитета испанцев.
По словам украинки, для нее одной из самых заметных привычек стало то, что много испанцев часто грызут ногти.
Украинка рассказала, что обратила на это внимание почти сразу после переезда и некоторые ее знакомые испанцы признают, что это довольно распространенная привычка.
Еще одной неожиданностью стала другая культура личного пространства. По ее словам, в очередях в Испании люди часто стоят очень близко друг к другу, что для украинки выглядит непривычно и некомфортно.
В то же время, она отметила и положительные особенности местной жизни. В частности, испанцы достаточно свободно относятся к стилю одежд и не боятся самовыражения. Особенно это заметно летом, когда люди выбирают максимально удобную и открытую одежду.
Также удивляет украинку отношение к детям в общественных местах. По ее словам, малыши могут спокойно сидеть или ползать на полу в магазинах или в барах, а родители относятся к этому без лишнего беспокойства.
Еще одна привычка, вызвавшая удивление у украинки в Испании, это то, что некоторые испанцы не моют фрукты и овощи перед употреблением.
