К этому невозможно привыкнуть: украинка шокировала рассказом о странных привычках испанцев

Украинка рассказала об странных привычках испанцев.

Украинка, уже несколько лет живущая в Испании, поделилась своими наблюдениями о бытовых привычках местных жителей, которые могут показаться необычными для людей из Украины. Об этом она рассказала в TikTok, описывая детали повседневной жизни и особенности менталитета испанцев.

По словам украинки, для нее одной из самых заметных привычек стало то, что много испанцев часто грызут ногти.

"Это можно заметить в общественном транспорте, просто посмотреть на людей. Они постоянно это делают, когда во что-то "залипают", например, на светофоре", — рассказала женщина.

Украинка рассказала, что обратила на это внимание почти сразу после переезда и некоторые ее знакомые испанцы признают, что это довольно распространенная привычка.

Еще одной неожиданностью стала другая культура личного пространства. По ее словам, в очередях в Испании люди часто стоят очень близко друг к другу, что для украинки выглядит непривычно и некомфортно.

В то же время, она отметила и положительные особенности местной жизни. В частности, испанцы достаточно свободно относятся к стилю одежд и не боятся самовыражения. Особенно это заметно летом, когда люди выбирают максимально удобную и открытую одежду.

Также удивляет украинку отношение к детям в общественных местах. По ее словам, малыши могут спокойно сидеть или ползать на полу в магазинах или в барах, а родители относятся к этому без лишнего беспокойства.

Еще одна привычка, вызвавшая удивление у украинки в Испании, это то, что некоторые испанцы не моют фрукты и овощи перед употреблением.

"Мы видели много раз, как они не моют фрукты и овощи, которые из магазина. Они просто взяли и сразу нарезали в салат, или сразу съели. Все одну бутылку передают друг другу. Как-то они легче к этому всему относятся. Мне это просто диковато", — сказала украинка.

