Українка поскаржилась на роботу в Швейцарії: тут платять 160 тисяч гривень

Робота за кордоном часто асоціюється з високими доходами та кращим рівнем життя. Однак українка, яка працює у Швейцарії, показала інший бік трудової міграції. Попри зарплату, еквівалентну приблизно 160 тисячам гривень на місяць, вона поскаржилася на виснажливі умови праці та постійний стрес.

Українка поскаржилась на роботу в Швейцарії за 160 тисяч гривень.

Своєю історією дівчина з ніком @slofochka поділилася у TikTok, де розповіла про щоденну роботу у сфері швидкого харчування у Швейцарії. За словами українки, вона виконує одразу кілька функцій: приймає товар, розвантажує поставки, прибирає приміщення та обслуговує клієнтів. Фактично йдеться про роботу, яку в інших місцях можуть розподіляти між кількома співробітниками.

Дівчина зазначає, що повноцінної перерви протягом зміни часто немає. Поїсти або вийти на кілька хвилин вдається лише тоді, коли немає напливу відвідувачів.

Ще одним мінусом роботи українка назвала робочий день, який триває близько десяти годин. Крім того, більшу частину часу це робота стоячи. За словами авторки відео, таке навантаження вже позначається на самопочутті. Вона зізнається, що після змін відчуває сильний біль у спині та колінах.

Українка розповіла, що заклад у якому вона працює, розташований на вокзалі, що додає складнощів. Працівниці доводиться взаємодіяти з різними відвідувачами, інколи у напружених ситуаціях.

"Молитви читаю, щоб до мене не завалився якийсь бомж. Щоб потім не читали в новинах, що українка на швейцарському вокзалі побилась з бомжем, щоб вигнати його з закладу", — жартує дівчина.

