Українська біженка розповіла про несподівані мінуси життя у Швейцарії

Українка з Одеси Дарія, відома в TikTok під ніком Frau Schneider, поділилася власним досвідом життя у Швейцарії, де мешкає вже чотири роки. На відео вона розповіла про труднощі адаптації та ті речі, до яких їй було найважче звикнути після переїзду з України.

Українська біженка розповіла про життя у Швейцарії

Першим і найбільш відчутним мінусом Дарія називає суворі правила повсякденного життя у Швейцарії. За її словами, у країні діють жорсткі норми щодо тиші, а після 22:00 будь-який шум може стати приводом для скарг. Українка пригадує ситуацію з сусідкою, яка дорікала їй за "гучну поведінку", хоча, як стверджує Дарія, вона поводилася максимально обережно.

Ще одна несподіванка для української біженки стала соціальна дистанція. Попри ввічливість і коректність, швейцарці залишаються емоційно закритими.

"Вони дуже-дуже ввічливі. Це справді так. Але це не те саме, що мати дружні стосунки з ними. Я не знаю, чи це взагалі можливо. Живу тут вже чотири роки, жодного швейцарця не зустріла, з яким би я могла дійсно бути друзями", — зізнається українка.

Окремою проблемою вона називає фінансовий тиск. За її словами, у Швейцарії практично неможливо дозволити собі тривалий період без роботи. Навіть соціальна допомога згодом підлягає поверненню, що створює замкнене коло залежності.

Крім того, до цього всього додається і мовний бар’єр. Знання літературної німецької не гарантує легкого спілкування в Швейцарії.

"Коли я сюди приїхала, я вже знала німецьку мову, але німецьку мову, не швейцарську німецьку мову. У Швейцарії дуже багато діалектів. Я взагалі не знаю, як це? Можливо, за років 20 і вдасться вивчити та почати розуміти на дуже хорошому рівні", — пояснює Дарія.

Водночас Дарія визнає, що попри всі мінуси, переваг життя у Швейцарії для неї більше. Саме тому вона не планує повертатися в Україну найближчим часом і має намір будувати своє майбутнє саме там.

