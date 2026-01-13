Українська біженка розповіла про несподівані мінуси життя у Швейцарії

Рубрики
Українка з Одеси Дарія, відома в TikTok під ніком Frau Schneider, поділилася власним досвідом життя у Швейцарії, де мешкає вже чотири роки. На відео вона розповіла про труднощі адаптації та ті речі, до яких їй було найважче звикнути після переїзду з України.
Українська біженка розповіла про життя у Швейцарії
Першим і найбільш відчутним мінусом Дарія називає суворі правила повсякденного життя у Швейцарії. За її словами, у країні діють жорсткі норми щодо тиші, а після 22:00 будь-який шум може стати приводом для скарг. Українка пригадує ситуацію з сусідкою, яка дорікала їй за "гучну поведінку", хоча, як стверджує Дарія, вона поводилася максимально обережно.
Ще одна несподіванка для української біженки стала соціальна дистанція. Попри ввічливість і коректність, швейцарці залишаються емоційно закритими.
Окремою проблемою вона називає фінансовий тиск. За її словами, у Швейцарії практично неможливо дозволити собі тривалий період без роботи. Навіть соціальна допомога згодом підлягає поверненню, що створює замкнене коло залежності.
Крім того, до цього всього додається і мовний бар’єр. Знання літературної німецької не гарантує легкого спілкування в Швейцарії.
Водночас Дарія визнає, що попри всі мінуси, переваг життя у Швейцарії для неї більше. Саме тому вона не планує повертатися в Україну найближчим часом і має намір будувати своє майбутнє саме там.
