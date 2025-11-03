"Робить усе, щоб допомогти": українка назвала найкращу країну для біженців

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українська біженка Ліза, яка нині мешкає в Норвегії, поділилася своїм досвідом життя в цій країні та назвала її найкращим місцем для переїзду українців. У соцмережах дівчина розповідає про побут, житло, виплати та мовні курси для біженців і зазначає, що підхід норвежців до українців кардинально відрізняється від більшості інших європейських країн.
Українка розповіла, чому Норвегія найкраща країна для біженців з України. Фото з відкритих джерел
Ліза розповіла, що норвезька система допомоги українським біженцям побудована так, щоб люди могли спокійно адаптуватися, опанувати мову та інтегруватися у суспільство.
На відміну від інших європейських держав, де переселенці одразу змушені працювати, щоб забезпечити себе, у Норвегії діє інший принцип.
Особливу увагу в Норвегії приділяють мовним курсам та практиці, що допомагає українцям швидше знайти роботу та стати незалежними. Водночас держава гарантує соціальну допомогу тим, хто поки не працевлаштувався.
Єдиним недоліком життя в країні Ліза називає клімат, зокрема холодну погоду та короткі сонячні дні. Однак, за її словами, тепле ставлення людей і стабільність у всьому компенсують цей мінус.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Німеччині зросте мінімальна зарплата. Скільки платитимуть українцям.
Також "Коментарі" писали про те, що дивує українців у норвезьких магазинах.