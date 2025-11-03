"Робить усе, щоб допомогти": українка назвала найкращу країну для біженців

Українська біженка Ліза, яка нині мешкає в Норвегії, поділилася своїм досвідом життя в цій країні та назвала її найкращим місцем для переїзду українців. У соцмережах дівчина розповідає про побут, житло, виплати та мовні курси для біженців і зазначає, що підхід норвежців до українців кардинально відрізняється від більшості інших європейських країн.

Українка розповіла, чому Норвегія найкраща країна для біженців з України. Фото з відкритих джерел

Ліза розповіла, що норвезька система допомоги українським біженцям побудована так, щоб люди могли спокійно адаптуватися, опанувати мову та інтегруватися у суспільство.

"Якщо ви плануєте виїхати з України, то Норвегія, на мою думку, буде найкращою з тих країн, які можуть вас прийняти. Саме ця країна реально робить усе, щоб допомогти біженцям з України", — розповідає дівчина.

На відміну від інших європейських держав, де переселенці одразу змушені працювати, щоб забезпечити себе, у Норвегії діє інший принцип.

"Тут ти рік навчаєшся у школі, і за це тобі ще й платять. Якщо не встиг опанувати мову, можна подовжити навчання ще на пів року", — пояснює Ліза.

Особливу увагу в Норвегії приділяють мовним курсам та практиці, що допомагає українцям швидше знайти роботу та стати незалежними. Водночас держава гарантує соціальну допомогу тим, хто поки не працевлаштувався.

"Якщо ти не можеш знайти роботу, отримуєш соціальну допомогу. Це величезний плюс Норвегії. Тут ти ніколи не залишишся без підтримки. Навіть якщо приїжджаєш без речей і грошей, вам допоможуть з житлом і фінансами", — каже українка.





Єдиним недоліком життя в країні Ліза називає клімат, зокрема холодну погоду та короткі сонячні дні. Однак, за її словами, тепле ставлення людей і стабільність у всьому компенсують цей мінус.

