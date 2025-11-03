"Делает все, чтобы помочь": украинка назвала лучшую страну для беженцев

Украинская беженка Лиза, проживающая в Норвегии, поделилась своим опытом жизни в этой стране и назвала ее лучшим местом для переезда украинцев. В соцсетях девушка рассказывает о быте, жилье, выплатах и языковых курсах для беженцев и отмечает, что подход норвежцев к украинцам кардинально отличается от большинства других европейских стран.

Украинка рассказала, почему Норвегия самая лучшая страна для беженцев из Украины. Фото из открытых источников

Лиза рассказала, что норвежская система помощи украинским беженцам построена так, чтобы люди могли спокойно адаптироваться, овладеть языком и интегрироваться в общество.

"Если вы планируете уехать из Украины, то Норвегия, на мой взгляд, будет лучшей из тех стран, которые могут вас принять. Именно эта страна реально делает все, чтобы помочь беженцам из Украины", — рассказывает девушка.

В отличие от других европейских государств, где переселенцы сразу вынуждены работать, чтобы обеспечить себя, в Норвегии действует другой принцип.

"Здесь ты год обучаешься в школе, и за это тебе еще и платят. Если не успел овладеть языком, можно продлить обучение еще на полгода", — объясняет Лиза.

Особое внимание в Норвегии уделяется языковым курсам и практике, что помогает украинцам быстрее найти работу и стать независимыми. В то же время государство гарантирует социальную помощь тем, кто пока не трудоустроился.

"Если ты не можешь найти работу, получаешь социальную помощь. Это огромный плюс Норвегии. Здесь ты никогда не останешься без поддержки. Даже если приезжаешь без вещей и денег, вам помогут с жильем и финансами", – говорит украинка.





Единственным недостатком жизни в стране Лиза называет климат, в частности, холодную погоду и короткие солнечные дни. Однако, по ее словам, теплое отношение людей и стабильность во всем компенсируют минус.

