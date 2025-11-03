"Делает все, чтобы помочь": украинка назвала лучшую страну для беженцев

Рубрики
Украинская беженка Лиза, проживающая в Норвегии, поделилась своим опытом жизни в этой стране и назвала ее лучшим местом для переезда украинцев. В соцсетях девушка рассказывает о быте, жилье, выплатах и языковых курсах для беженцев и отмечает, что подход норвежцев к украинцам кардинально отличается от большинства других европейских стран.
Украинка рассказала, почему Норвегия самая лучшая страна для беженцев из Украины. Фото из открытых источников
Лиза рассказала, что норвежская система помощи украинским беженцам построена так, чтобы люди могли спокойно адаптироваться, овладеть языком и интегрироваться в общество.
В отличие от других европейских государств, где переселенцы сразу вынуждены работать, чтобы обеспечить себя, в Норвегии действует другой принцип.
Особое внимание в Норвегии уделяется языковым курсам и практике, что помогает украинцам быстрее найти работу и стать независимыми. В то же время государство гарантирует социальную помощь тем, кто пока не трудоустроился.
Единственным недостатком жизни в стране Лиза называет климат, в частности, холодную погоду и короткие солнечные дни. Однако, по ее словам, теплое отношение людей и стабильность во всем компенсируют минус.
