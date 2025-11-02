У Німеччині зросте мінімальна зарплата: скільки платитимуть українцям

Уряд Німеччини ухвалив рішення підвищити мінімальну заробітну плату (МРОТ) у найближчі два роки. Це безпосередньо вплине на доходи мільйонів працівників, зокрема й українських біженців, які після початку повномасштабної війни в Україні оселилися та працевлаштувалися в Німеччині.

Мінімальна зарплата в Німеччині зросте. Фото з відкритих джерел

За даними Федерального статистичного управління Statistisches Bundesamt, у 2025 році мінімальна погодинна ставка в Німеччині становитиме 12,82 євро на годину. З 1 січня 2026 року її піднімуть до 13,90 євро, а з 2027-го — до 14,60 євро на годину брутто. Відповідне рішення уряд ухвалив 29 жовтня.

Місячна зарплата залежатиме від кількості відпрацьованих годин. Наприклад, працівник із повною зайнятістю у 160 годин на місяць із 2026 року зможе розраховувати на дохід близько 2224 євро брутто.

За даними досліджень, українці в Німеччині у 2024 році отримували у середньому 1334 євро чистими на місяць, що приблизно у чотири рази перевищує середню зарплату в Україні після сплати податків.

Підвищення "мінімалки" не стосуватиметься всіх категорій працівників. Як зазначено на офіційному сайті Die Bundesregierung, мінімальна зарплата не поширюється на стажистів та осіб, що проходять професійну підготовку, волонтерів і тих, хто виконує добровільну роботу, людей, які беруть участь у програмах перекваліфікації або тимчасової зайнятості, приватних підприємців, тривало безробітних у перші шість місяців після повернення на ринок праці та осіб з інвалідністю, які працюють у спеціалізованих майстернях.

Водночас, законодавчо встановлена мінімальна оплата праці поширюється на всіх решту працівників віком від 18 років і старше.

За даними на середину 2025 року, в Німеччині проживає близько 1,18-1,25 мільйона українських біженців

