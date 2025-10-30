Нова хвиля українських біженців може спричинити кризу для України: дві країни посилюють невдоволення

У Європі зростає напруга через нову хвилю українських біженців. Німеччина та Польща, які з початку повномасштабної війни прийняли найбільшу кількість українців, дедалі гучніше висловлюють занепокоєння з приводу різкого зростання кількості молодих чоловіків, що перетинають їхні кордони.

Українські біженці. Фото з відкритих джерел

За даними POLITICO, напруга зростає після того, як Україна послабила правила виїзду за кордон, дозволивши більшій кількості чоловіків віком 18–22 років залишати країну.

У Німеччині члени правлячої консервативної партії канцлера Фрідріха Мерца висловлюють побоювання, що підтримка України може зменшитися, якщо громадськість почне сприймати приїзд молодих українських чоловіків як ухилення від військової служби.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна приймає власні рішення, але ми повинні реагувати на цю тенденцію", — заявив депутат Юрген Хардт.

За оцінками німецьких ЗМІ, кількість молодих українців віком 18–22 років, які приїжджають до Німеччини, зросла з 19 на тиждень у середині серпня до понад 1,400 на тиждень у жовтні.

У Польщі ультраправа партія "Конфедерація" закликала уряд переглянути політику щодо прийому українців. Там стверджують, що українські чоловіки мають бути на війні, а не в їх країні.

"Польща не може продовжувати бути притулком для тисяч чоловіків, які повинні захищати свою країну, одночасно обтяжуючи польських платників податків витратами на їхнє дезертирство", — йдеться в заяві партії.

За даними польської прикордонної служби, з початку року до кінця серпня кордон із Польщею перетнули близько 45 300 українських чоловіків віком 18–22 роки. Після послаблення правил виїзду ця цифра майже подвоїлася до 98 500 осіб, тобто понад 1,600 на день.

Польща та Німеччина залишаються двома головними центрами прийому українських біженців у ЄС. У них проживає близько 1 мільйона та 1,2 мільйона біженців з України відповідно.

