Скандал у Німеччині: чому угорці масово видавали себе за українських біженців
НОВИНИ

Скандал у Німеччині: чому угорці масово видавали себе за українських біженців

У Німеччині викрили понад 500 угорців із подвійним громадянством, які видавали себе за українських біженців.

20 жовтня 2025, 11:50
Автор:
Slava Kot

У Німеччині розгорівся скандал через масштабне шахрайство, коли сотні громадян Угорщини, зокрема з подвійним громадянством, видавали себе за біженців з України, щоб отримати фінансову допомогу. 

Скандал у Німеччині: чому угорці масово видавали себе за українських біженців

Угорці видавали себе за українських біженців в Німеччині. Фото з відкритих джерел

Як повідомило видання Welt, розслідування німецьких міграційних служб показало, що проблема з угорцями, які видавали себе за біженців з України виникла ще взимку 2022–2023 років. Тоді у федеральній землі Баден-Вюртемберг чиновники звернули увагу на людей, які зареєструвалися як українські біженці, але розмовляли виключно угорською мовою. Деякі з них зізналися, що через складне фінансове становище в Угорщині вдалися до шахрайства та представилися громадянами України, щоб отримати соціальні виплати.

За даними Welt, із травня 2023 по жовтень 2025 року німецькі федеральні землі повідомили про 9 640 підозрілих випадків. Перевірка засвідчила, що серед них 568 осіб мали подвійне громадянство — українське та угорське.

За німецьким законодавством громадяни країн Європейського Союзу, зокрема Угорщини, не мають права на тимчасовий захист, який призначений для українців, що рятуються від війни. Відповідно, вони також не можуть отримувати фінансову допомогу чи інші соціальні пільги, які надаються українським біженцям.

Міграційні служби вважають, що такі дії угорських громадян можуть кваліфікуватися як шахрайство із соціальними виплатами, що передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.

Як зазначає Welt, корені проблеми частково лежать у політиці уряду Віктора Орбана. Починаючи з 2010 року, Угорщина активно роздавала свої паспорти етнічним угорцям і ромам, які проживають на українському Закарпатті. Однак, тепер чимало таких людей опинилися у правовій пастці, адже наявність угорського паспорта позбавляє їх статусу біженця в Німеччині, навіть якщо вони втекли з території України. 

Джерело: https://www.welt.de/politik/deutschland/plus68f1e319ce7f32a4dfb9a29b/migration-wenn-ungarische-staatsbuerger-als-ukraine-fluechtlinge-nach-deutschland-einreisen.html
