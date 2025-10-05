В одній з країн Європи пропонують українським біженцям 2500 євро: як отримати

Ірландія готується запровадити нову схему підтримки для біженців, які погодяться добровільно повернутися на батьківщину. За новими правилами, розмір виплат може сягати 2500 євро для окремих осіб та до 10 000 євро для сімей.

Українські біженці. Фото з відкритих джерел

Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган запропонував підвищити розмір виплат у межах програми добровільного повернення, аби стимулювати тих, хто не має підстав для подальшого перебування в країні, самостійно залишити Ірландію.

Міністр фінансів Паскаль Донохо підтримав колегу. Він наголосив, що така програма може зробити ірландську міграційну систему "більш справедливою та ефективною".

"Ми знаємо, що депортації відіграють важливу роль у забезпеченні ефективної міграційної політики. Але це дорого і займає багато часу. Тому ініціатива, яка заохочує добровільне повернення, є логічною альтернативою", — зазначив Донохо.

За планом уряду на початковому етапі подати заявку зможуть такі категорії біженців:

- малозабезпечені сім’ї,

- матері-одиначки,

- багатодітні родини,

- отримувачі державної допомоги у разі несплати аліментів.

З 1 жовтня 2025 року список категорій, які мають право на виплати, було розширено і долучитися зможуть інші претенденти, які відповідатимуть новим критеріям. Ця програма також доступна для українських біженців, які захочуть повернутися додому.

За офіційними даними, лише до середини вересня 2025 року 1159 осіб уже скористалися попередньою програмою добровільного повернення, отримавши значно менші суми компенсацій.

Підвищення виплат має заохотити більшу кількість мігрантів скористатися програмою. Водночас уряд наголошує, що Ірландія залишається відкритою країною з гуманною політикою, однак потребує "чітких і дієвих правил" у сфері міграції.

Станом на червень 2025 року в Ірландії проживає понад 80 тисяч українців, які отримали тимчасовий притулок після початку повномасштабного вторгнення РФ.

