В одной из стран Европы предлагают украинским беженцам 2500 евро: как получить

Ирландия готовится ввести новую схему поддержки беженцев, которые согласятся добровольно вернуться на родину. По новым правилам размер выплат может достигать 2500 евро для отдельных лиц и до 10 000 евро для семей.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган предложил повысить размер выплат в рамках программы добровольного возвращения, чтобы стимулировать тех, кто не имеет оснований для дальнейшего пребывания в стране, самостоятельно покинуть Ирландию.

Министр финансов Паскаль Донохо поддержал коллегу. Он подчеркнул, что такая программа может сделать ирландскую миграционную систему "более справедливой и эффективной".

"Мы знаем, что депортации играют важную роль в обеспечении эффективной миграционной политики. Но это дорого и занимает много времени. Поэтому инициатива, поощряющая добровольный возврат, является логической альтернативой", — отметил Донохо.

По плану правительства на начальном этапе подать заявку смогут следующие категории беженцев:

— малообеспеченные семьи,

— матери-одиночки,

— многодетные семьи,

— получатели государственного пособия в случае неуплаты алиментов.

С 1 октября 2025 года список категорий, имеющих право на выплаты, был расширен и присоединиться смогут другие претенденты, которые будут отвечать новым критериям. Эта программа также доступна украинским беженцам, которые захотят вернуться домой.

По официальным данным, только к середине сентября 2025 года 1159 человек уже воспользовались предварительной программой добровольного возвращения, получив значительно меньшие суммы компенсаций.

Повышение выплат должно привлечь большее количество мигрантов воспользоваться программой. В то же время правительство отмечает, что Ирландия остается открытой страной с гуманной политикой, однако нуждается в "четких и действенных правилах" в сфере миграции.

По состоянию на июнь 2025 года в Ирландии проживают более 80 тысяч украинцев, получивших временное убежище после начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирландия начала сворачивать программу жилья для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, что еще одна страна отменяет помощь для украинских беженцев.