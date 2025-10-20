Скандал в Германии: почему венгры массово выдавали себя за украинских беженцев

В Германии разгорелся скандал из-за масштабного мошенничества, когда сотни граждан Венгрии, в том числе с двойным гражданством, выдавали себя за беженцев из Украины, чтобы получить финансовую помощь.

Венгры выдавали себя за украинских беженцев в Германии. Фото из открытых источников

Как сообщило издание Welt, расследование немецких миграционных служб показало, что проблема с венграми, выдававшими себя за беженцев из Украины, возникла еще зимой 2022–2023 годов. Тогда в федеральной земле Баден-Вюртемберг чиновники обратили внимание на людей, которые зарегистрировались как украинские беженцы, но разговаривали исключительно на венгерском языке. Некоторые из них признались, что из-за сложного финансового положения в Венгрии прибегли к мошенничеству и представились гражданами Украины, чтобы получить социальные выплаты.

По данным Welt, с мая 2023 года по октябрь 2025 года немецкие федеральные земли сообщили о 9 640 подозрительных случаях. Проверка показала, что среди них 568 человек имели двойное гражданство – украинское и венгерское.

По германскому законодательству граждане стран Европейского Союза, в частности Венгрии, не имеют права на временную защиту, предназначенную для украинцев, спасающихся от войны. Соответственно, они также не могут получать финансовую помощь или другие социальные льготы, предоставляемые украинским беженцам.

Миграционные службы считают, что такие действия венгерских граждан могут квалифицироваться как мошенничество с социальными выплатами, что предусматривает административную или уголовную ответственность.

Как отмечает Welt, корни проблемы частично лежат в политике правительства Виктора Орбана. Начиная с 2010 года Венгрия активно раздавала свои паспорта этническим венграм и ромам, проживающим на украинском Закарпатье. Однако теперь многие такие люди оказались в правовой ловушке, ведь наличие венгерского паспорта лишает их статуса беженца в Германии, даже если они сбежали с территории Украины.

