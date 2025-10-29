Українські біженці незадоволені життям в Німеччині: що показало дослідження

Більшість українців, які втекли від війни та оселилися в Німеччині, не відчувають повного задоволення своїм життям у новій країні. Такі дані 29 жовтня оприлюднив Федеральний інститут демографічних досліджень (BiB).

Українські біженці. Фото з відкритих джерел

Українці становлять найбільшу групу людей у Німеччині зі статусом шукачів захисту. Проте, за даними опитування, середній рівень задоволення життям серед них становить 6,3 бала з 10. Що є одним з найнижчих показників, адже серед інших мігрантів зі Східної Європи цей рівень сягає 7,2 бала.

Як пояснюють дослідники, що інші групи іммігрантів живуть у Німеччині довше і не пережили травматичного досвіду війни чи вимушеного переселення.

Попри загальний низький показник, соціологи зафіксували невелике зростання рівня задоволення життям українців у Німеччині, адже у 2022 році він становив 5,9 бала, тоді як у влітку 2023-го зріс до 6,3.

У 2023 році понад 51% українців у Німеччині залишалися "менш задоволеними" життям. Ще 38% оцінили свій стан як "задоволені", і лише близько 10% — "дуже задоволені".

Найвищі показники фіксуються серед українців, які володіють німецькою мовою, живуть не у гуртожитках, мають дітей або проживають з партнером. Навпаки, люди, які залишилися без сімейної підтримки чи досі мешкають у тимчасових центрах, частіше відчувають ізоляцію та стрес.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Німеччині готують зміни для українських біженців. Вони можуть почати отримувати менші соціальні виплати.

Також "Коментарі" писали про скандал у Німеччині, де угорці масово видавали себе за українських біженців.