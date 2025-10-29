Украинские беженцы недовольны жизнью в Германии: что показало исследование

Большинство украинцев, бежавших от войны и поселившихся в Германии, не испытывают полного удовлетворения своей жизнью в новой стране. Такие данные 29 октября обнародовал Федеральный институт демографических исследований (BiB).

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Украинцы составляют самую большую группу людей в Германии со статусом искателей защиты. Однако, по данным опроса, средний уровень удовлетворения жизнью среди них составляет 6,3 балла из 10. Это один из самых низких показателей, ведь среди других мигрантов из Восточной Европы этот уровень достигает 7,2 балла.

Как объясняют исследователи, другие группы иммигрантов живут в Германии дольше и не пережили травматического опыта войны или вынужденного переселения.

Несмотря на общий низкий показатель, социологи зафиксировали небольшой рост уровня удовлетворения жизнью украинцев в Германии, ведь в 2022 году он составлял 5,9 балла, тогда как летом 2023 вырос до 6,3.

В 2023 году более 51% украинцев в Германии оставались "менее довольными" жизнью. Еще 38% оценили свое состояние как "удовлетворенные", и только около 10% — "очень удовлетворены".

Самые высокие показатели фиксируются среди украинцев, владеющих немецким языком, живущих не в общежитиях, имеющих детей или проживающих с партнером. Напротив, люди, оставшиеся без семейной поддержки или до сих пор живущие во временных центрах, чаще ощущают изоляцию и стресс.

