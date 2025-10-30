Новая волна украинских беженцев может повлечь за собой кризис для Украины: две страны усиливают недовольство

В Европе растет напряжение из-за новой волны украинских беженцев. Германия и Польша, которые с начала полномасштабной войны приняли наибольшее количество украинцев, все громче выражают обеспокоенность по поводу резкого роста молодых мужчин, пересекающих их границы.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

По данным POLITICO, напряжение растет после того, как Украина ослабила правила выезда за границу, позволив большему числу мужчин в возрасте 18–22 лет покидать страну.

В Германии члены правящей консервативной партии канцлера Фридриха Мерца выражают опасения, что поддержка Украины может снизиться, если общественность начнет воспринимать приезд молодых украинских мужчин как уклонение от военной службы.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает свои решения, но мы должны реагировать на эту тенденцию", — заявил депутат Юрген Хардт.

По оценкам немецких СМИ, количество приезжающих в Германию молодых украинцев в возрасте 18–22 лет выросло с 19 в неделю в середине августа до более 1,400 в неделю в октябре.

В Польше ультраправая партия "Конфедерация" призвала правительство пересмотреть политику по приему украинцев. Там говорят, что украинские мужчины должны быть на войне, а не в их стране.

"Польша не может продолжать быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, одновременно обременяя польских налогоплательщиков расходами на их дезертирство", — говорится в заявлении партии.

По данным польской пограничной службы, с начала года до конца августа границу с Польшей пересекли около 45 300 украинских мужчин в возрасте 18–22 лет. После ослабления правил выезда эта цифра почти удвоилась до 98,5 тысячи человек, то есть более 1,600 в день.

Польша и Германия остаются двумя основными центрами приема украинских беженцев в ЕС. В них проживает около 1 миллиона и 1,2 миллиона беженцев из Украины соответственно.

