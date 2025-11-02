В Германии вырастет минимальная зарплата: сколько будут платить украинцам

Правительство Германии приняло решение повысить минимальную заработную плату (МРОТ) в ближайшие два года. Это повлияет на доходы миллионов работников, в том числе и украинских беженцев, которые после начала полномасштабной войны в Украине поселились и трудоустроились в Германии.

Минимальная зарплата в Германии вырастет. Фото из открытых источников

По данным Федерального статистического управления Statistisches Bundesamt, в 2025 году минимальная почасовая ставка в Германии составит 12,82 евро в час. С 1 января 2026 года ее поднимут до 13,90 евро, а с 2027-го – до 14,60 евро в час брутто. Соответствующее решение правительство приняло 29 октября.

Месячная зарплата будет зависеть от количества отработанных часов. К примеру, работник с полной занятостью в 160 часов в месяц с 2026 года сможет рассчитывать на доход около 2224 евро брутто.

По данным исследований, украинцы в Германии в 2024 году получали в среднем 1334 евро чистыми в месяц, что примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату в Украине после уплаты налогов.

Повышение "минималки" не касается всех категорий работников. Как отмечено на официальном сайте Die Bundesregierung, минимальная зарплата не распространяется на стажеров и лиц, проходящих профессиональную подготовку, волонтеров и тех, кто выполняет добровольную работу, людей, участвующих в программах переквалификации или временной занятости, частных предпринимателей, безработных в первые шесть месяцев после возвращения на рынок труда и лиц с инвалидностью, работающих в специализированных мастерских.

В то же время, законодательно установленная минимальная оплата труда распространяется на всех отсальных работников от 18 лет и старше.

По данным на середину 2025 года, в Германии проживает около 1,18-1,25 миллионов украинских беженцев.

