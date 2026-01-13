Украинская беженка рассказала о неожиданных минусах жизни в Швейцарии

Украинка из Одессы Дария, известная в TikTok под ником Frau Schneider, поделилась собственным опытом жизни в Швейцарии, где проживает уже четыре года. На видео она рассказала о трудностях адаптации и тех вещах, к которым ей было тяжелее всего привыкнуть после переезда из Украины.

Украинская беженка рассказала о жизни в Швейцарии

Первым и наиболее ощутимым минусом Дария называет строгие правила повседневной жизни в Швейцарии. По ее словам, в стране действуют жесткие нормы по поводу тишины, а после 22:00 любой шум может стать поводом для жалоб. Украинка вспоминает ситуацию с соседкой, которая упрекала ее за "громкое поведение", хотя, как утверждает Дарья, она вела себя максимально осторожно.

Еще одна неожиданность для украинской беженки стала социальная дистанция. Несмотря на вежливость и корректность, швейцарцы остаются эмоционально закрытыми.

"Они очень-очень вежливые. Это действительно так. Но это не то же, что иметь дружеские отношения с ними. Я не знаю, это ли вообще возможно. Живу здесь уже четыре года, ни одного швейцарца не встретила, с которым бы я могла действительно быть друзьями", — признается украинка.

Отдельной проблемой она называет финансовое давление. По ее словам, в Швейцарии практически невозможно позволить себе длительный период без работы. Даже социальная помощь впоследствии подлежит возврату, что создает замкнутый круг зависимости.

Кроме того, к этому всему прилагается и языковой барьер. Знание литературного немецкого не гарантирует легкого общения в Швейцарии.

"Когда я сюда приехала, я уже знала немецкий язык, но немецкий язык, не швейцарский немецкий язык. В Швейцарии очень много диалектов. Я вообще не знаю, как это? Возможно, за 20 лет и удастся выучить и начать понимать на очень хорошем уровне", — объясняет Дария.

В то же время Дария признает, что, несмотря на все минусы, преимуществ жизни в Швейцарии для нее больше. Именно поэтому она не планирует возвращаться в Украину в ближайшее время и намерена строить свое будущее именно там.

