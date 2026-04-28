Украинка пожаловалась на работу в Швейцарии: здесь платят 160 тысяч гривен

Работа за границей часто ассоциируется с высокими доходами и лучшим уровнем жизни. Однако работающая в Швейцарии украинка показала другую сторону трудовой миграции. Несмотря на зарплату, эквивалентную примерно 160 тысячам гривен в месяц, она пожаловалась на изнурительные условия труда и постоянный стресс.

Фото: @slofochka

Своей историей девушка с ником @slofochka поделилась в TikTok, где рассказала о повседневной работе в сфере быстрого питания в Швейцарии. По словам украинки, она выполняет сразу несколько функций: принимает товар, разгружает поставки, убирает помещение и обслуживает клиентов. Фактически речь идет о работе, которую в других местах могут распределять между несколькими сотрудниками.

Девушка отмечает, что полноценного перерыва в течение смены часто нет. Поесть или выйти на несколько минут удается только тогда, когда нет наплыва посетителей.

Еще одним минусом работы украинка назвала рабочий день, который длится около десяти часов. Кроме того, большую часть времени это работа стоя. По словам автора видео, такая нагрузка уже сказывается на самочувствии. Она признается, что после перемен чувствует сильную боль в спине и коленях.

Украинка рассказала, что заведение, в котором она работает, расположено на вокзале, что добавляет сложности. Работнице приходится взаимодействовать с разными посетителями, иногда в напряженных ситуациях.

"Молитвы читаю, чтобы ко мне не обрушился какой-нибудь бомж. Чтобы потом не читали в новостях, что украинка на швейцарском вокзале подралась с бомжом, чтобы выгнать его из заведения", — шутит девушка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинке рассказала о неожиданных минусах жизни в Швейцарии.

Также "Комментарии" писали, что украинская беженка объяснила, почему существуют проблемы с работой в Испании.