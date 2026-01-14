З наступного місяця переселенців чекають хороші новини. Народний депутат та голова фінансового комітету ВРУ повідомив, що на базі Ради коаліції міжфракційне обʼєднання депутатів ВПО домовилися про виплати у 3000 грн на місяць всім дітям з сімей ВПО з 1 лютого 2026 року.

З 1 лютого відбудуться зміни для отримання виплат ВПО: що відомо

"Попереду – юридичне оформлення прийнятого рішення у вигляді постанови.

Будемо разом тримати питання під контролем.

Також працюють над підвищенням рівня доходу до 10380 грн для інших ВПО (з урахуванням критеріїв).

Вдячний міністру Денису Улютіну та народним депутатам з МФО ВПО Максиму Ткаченку, Руслану Горбенку, Сергію Козирю за конструктив та роботу", – наголосив нардеп.

Аби претендувати на виплати 2-3 тис грн середньомісячний сукупний дохід на одну особу не повинен перевищувати 4 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року розмір граничного доходу збільшено до 10380 грн на одну ВПО, раніше було 9444 грн. Це сталося через підвищення відповідного прожиткового мінімуму до 2595 грн.

Зазначається, що відтепер заяву може подати один із співвласників – якщо інші не подали заперечень протягом 15 днів заява вважається поданою від усіх. У такому випадку інформування інших співвласників є обов’язковим: до заяви додається повідомлення щодо отримання ними рекомендованого листа або інформування їх у інший спосіб.