Беженцы С 1 февраля произойдут изменения для получения выплат ВПЛ: что известно
НОВОСТИ

С 1 февраля произойдут изменения для получения выплат ВПЛ: что известно

С 1 февраля может заработать новый механизм выплат переселенцам

14 января 2026, 18:23
Автор:
Недилько Ксения

Со следующего месяца переселенцев ждут хорошие новости. Народный депутат и глава финансового комитета ВРУ сообщил, что на базе Совета коалиции межфракционное объединение депутатов ВПЛ договорились о выплатах в 3000 грн в месяц всем детям из семей ВПЛ с 1 февраля 2026 года.

С 1 февраля произойдут изменения для получения выплат ВПЛ: что известно

С 1 февраля произойдут изменения для получения ВПЛ: что известно

"Впереди – юридическое оформление принятого решения посредством постановления.

Будем вместе держать вопросы под контролем.

Также работают над повышением уровня дохода до 10380 грн для других ВПЛ (с учетом критериев).

Благодарен министру Денису Улютину и народным депутатам из МФО ВПЛ Максиму Ткаченко, Руслану Горбенко, Сергею Козырю за конструктив и работу", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 января в Украине изменены условия для продления выплат ВПЛ на проживание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Чтобы претендовать на выплаты 2-3 тыс. грн среднемесячный совокупный доход на одного человека не должен превышать 4 размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года размер предельного дохода увеличен до 10380 грн на одну ВПЛ, ранее было 9444 грн. Это произошло из-за повышения соответствующего прожиточного минимума до 2595 грн.

Также "Комментарии" писали , что с 5 января 2026 года вступили в силу изменения в программу еВосстановления, которые упрощают получение компенсаций за поврежденное жилье, если оно находится в общей собственности. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Отмечается, что теперь заявление может подать один из совладельцев – если другие не подали возражений в течение 15 дней заявление считается поданным от всех. В таком случае информирование других совладельцев обязательно: к заявлению прилагается уведомление о получении ими заказного письма или информирование их другим способом.



