З 5 січня 2026 року набули чинності зміни до програми єВідновлення, які спрощують отримання компенсацій за пошкоджене житло, якщо воно перебуває у спільній власності. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Отримати компенсації за пошкоджене житло стане простіше

Зазначається, що відтепер заяву може подати один із співвласників – якщо інші не подали заперечень протягом 15 днів заява вважається поданою від усіх.

У такому випадку інформування інших співвласників є обов’язковим: до заяви додається повідомлення щодо отримання ними рекомендованого листа або інформування їх у інший спосіб.

Раніше потрібна була згода всіх інших співвласників (у застосунку Дія або нотаріально засвідчений підпис), що призводило до затримок розгляду або повного блокування компенсації.

"Зміни усувають зайві формальні процедури та пришвидшать відновлення домівок українців, які зазнали пошкоджень через російські обстріли", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 1 січня в Україні змінено умови для продовження виплат ВПО на проживання. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова.

Аби претендувати на виплати 2-3 тис грн середньомісячний сукупний дохід на одну особу не повинен перевищувати 4 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року розмір граничного доходу збільшено до 10380 грн на одну ВПО, раніше було 9444 грн. Це сталося через підвищення відповідного прожиткового мінімуму до 2595 грн.