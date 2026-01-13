С 5 января 2026 г. вступили в силу изменения в программу еВосстановление, упрощающие получение компенсаций за поврежденное жилье, если оно находится в общей собственности. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Получить компенсации за поврежденное жилье станет проще

Отмечается, что теперь заявление может подать один из совладельцев – если другие не подали возражений в течение 15 дней заявление считается поданным от всех.

В таком случае информирование других совладельцев обязательно: к заявлению прилагается уведомление о получении ими заказного письма или информирование их другим способом.

Раньше требовалось согласие всех других совладельцев (в приложении Дия или нотариально заверенная подпись), что приводило к задержкам рассмотрения или полной блокировке компенсации.

"Изменения устраняют лишние формальные процедуры и ускорят восстановление домов украинцев, которые получили повреждения из-за российских обстрелов", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 января в Украине изменены условия для продления выплат ВПЛ на проживание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Чтобы претендовать на выплаты 2-3 тыс. грн среднемесячный совокупный доход на одного человека не должен превышать 4 размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года размер предельного дохода увеличен до 10380 грн на одну ВПЛ, ранее было 9444 грн. Это произошло из-за повышения соответствующего прожиточного минимума до 2595 грн.