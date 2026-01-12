З 1 січня в Україні змінено умови для продовження виплат ВПО на проживання. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова.

Для українців змінилися умови отримання допомоги ВПО: хто може втратити виплати

Аби претендувати на виплати 2-3 тис грн середньомісячний сукупний дохід на одну особу не повинен перевищувати 4 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2026 року розмір граничного доходу збільшено до 10380 грн на одну ВПО, раніше було 9444 грн. Це сталося через підвищення відповідного прожиткового мінімуму до 2595 грн.

Автоматично виплати продовжують:

▪ пенсіонерам із пенсією до 10 380 грн;

▪ особам з інвалідністю I–II груп;

▪ дітям з інвалідністю до 18 років;

▪ дітям-сиротам та особам з їх числа до 23 років;

▪ прийомним батькам, батькам-вихователям та опікунам.

"Ми неодноразово наполягали на справедливих критеріях по виплатам ВПО – щомісячний дохід на особу не більше 2 мінімальних зарплат (на сьогодні це 17294 грн), однак парламент навіть не розглянув нашу ініціативу", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що програма житлових ваучерів для ВПО, які проживали на ТОТ користується значним попитом – за перший місяць від старту подано понад 25 тисяч заяв. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

За його даними, більшість заяв подається від УБД (90%), які разом з особами з інвалідністю внаслідок війни беруть участь на першому етапі програми. На сьогодні понад 800 ВПО вже отримали позитивне рішення на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Забронювати кошти можна буде відразу, як тільки з'явиться можливість фінансування ваучера.