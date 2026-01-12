logo

Для украинцев изменились условия получения помощи ВПЛ: кто может потерять выплаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Для украинцев изменились условия получения помощи ВПЛ: кто может потерять выплаты

Одним из главных критериев для продления выплат ВПЛ является доход семьи или лица за последние 3 месяца

12 января 2026, 10:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

С 1 января в Украине изменены условия для продления выплат ВПЛ на проживание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Чтобы претендовать на выплаты 2-3 тыс. грн среднемесячный совокупный доход на одного человека не должен превышать 4 размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

С 1 января 2026 года размер предельного дохода увеличен до 10380 грн на одного ВПЛ, ранее было 9444 грн. Это произошло из-за повышения соответствующего прожиточного минимума до 2595 грн.

Автоматически выплаты продолжают:

пенсионерам с пенсией до 10380 грн;

лицам с инвалидностью I–II групп;

детям с инвалидностью до 18 лет;

детям-сиротам и лицам из их числа до 23 лет;

приемным родителям, родителям-воспитателям и опекунам.

"Мы неоднократно настаивали на справедливых критериях по выплатам ВПЛ – ежемесячный доход на человека не более 2 минимальных зарплат (на сегодняшний день это 17294 грн), однако парламент даже не рассмотрел нашу инициативу", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что программа жилых ваучеров для ВПЛ, проживавших на ВОТ, пользуется значительным спросом – за первый месяц от старта подано более 25 тысяч заявлений. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

По его данным, большинство заявлений подается от УБД (90%), которые вместе с лицами с инвалидностью в результате войны принимают участие на первом этапе программы. На сегодняшний день более 800 ВПЛ уже получили положительное решение на общую сумму более 1,5 млрд грн. Забронировать денежные средства можно будет сразу, как только появится возможность финансирования ваучера.



