logo_ukra

BTC/USD

93208

ETH/USD

3218.78

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Біженці Два мільйони для ВПО: в Україні справжній ажіотаж
commentss НОВИНИ Всі новини

Два мільйони для ВПО: в Україні справжній ажіотаж

Вже 800 переселенців отримали позитивне рішення про компенсацію

6 січня 2026, 10:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Програма житлових ваучерів для ВПО, які проживали на ТОТ користується значним попитом – за перший місяць від старту подано понад 25 тисяч заяв. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Два мільйони для ВПО: в Україні справжній ажіотаж

Два мільйони для ВПО: в Україні справжній ажіотаж

За йго даними, більшість заяв подається від УБД (90%), які разом з особами з інвалідністю внаслідок війни беруть участь на першому етапі програми.

На сьогодні 800 ВПО вже отримали позитивне рішення на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Забронювати кошти можна буде відразу, як тільки з'явиться можливість фінансування ваучера.

"У бюджеті на 2026 рік на програму передбачено 14 млрд грн – це дозволить забезпечити житлом 7 тис родин. Також очікується 120 млн євро від партнерів – це ще 3 тис профінансованих ваучерів.

Потенційна кількість заявників може сягнути 90 тис осіб – саме стільки ВПО із зазначених категорій перебуває у реєстрах Мінсоцу та Мінветеранів.

Цифри свідчать самі за себе – шлях до компенсацій не виглядає швидким. Аби прискорити процес урядовцям потрібно активно працювати з нашими міжнародними партнерами", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на першому етапі житловий ваучер вартістю 2 млн грн отримають наші захисники – УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають цей статус після початку агресії рф у 2014 році. Про це пише нардеп Павло Фролов. Ваучер можна використати для:

- придбання житла;

- будівництва приватного будинку;

- погашення або першого внеску за іпотекою.

Як подати заяву у Дії – дивіться за посиланням.                                            



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини