Програма житлових ваучерів для ВПО, які проживали на ТОТ користується значним попитом – за перший місяць від старту подано понад 25 тисяч заяв. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Два мільйони для ВПО: в Україні справжній ажіотаж

За йго даними, більшість заяв подається від УБД (90%), які разом з особами з інвалідністю внаслідок війни беруть участь на першому етапі програми.

На сьогодні 800 ВПО вже отримали позитивне рішення на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Забронювати кошти можна буде відразу, як тільки з'явиться можливість фінансування ваучера.

"У бюджеті на 2026 рік на програму передбачено 14 млрд грн – це дозволить забезпечити житлом 7 тис родин. Також очікується 120 млн євро від партнерів – це ще 3 тис профінансованих ваучерів.

Потенційна кількість заявників може сягнути 90 тис осіб – саме стільки ВПО із зазначених категорій перебуває у реєстрах Мінсоцу та Мінветеранів.

Цифри свідчать самі за себе – шлях до компенсацій не виглядає швидким. Аби прискорити процес урядовцям потрібно активно працювати з нашими міжнародними партнерами", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на першому етапі житловий ваучер вартістю 2 млн грн отримають наші захисники – УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають цей статус після початку агресії рф у 2014 році. Про це пише нардеп Павло Фролов. Ваучер можна використати для:

- придбання житла;

- будівництва приватного будинку;

- погашення або першого внеску за іпотекою.

Як подати заяву у Дії – дивіться за посиланням.