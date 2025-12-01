Два мільйони для ВПО, які проживали на ТОТ: чому неможливо подати заяву

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Відсьогодні стартує довгоочікувана програма по вирішенню житлового питання ВПО, які проживали на ТОТ. Проте сервіс і досі не працює. Оновлення за стосунку не вийшло, а розробники обіцяють, що все запрацює найближчим часом.
Житлові ваучери для ВПО, які проживали на ТОТ: чому неможливо подати заяву
На першому етапі житловий ваучер вартістю 2 млн грн отримають наші захисники – УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають цей статус після початку агресії рф у 2014 році. Про це пише нардеп Павло Фролов.
Ваучер можна використати для:
- придбання житла;
- будівництва приватного будинку;
- погашення або першого внеску за іпотекою.
Як подати заяву у Дії:
▪ Оновіть мобільний застосунок до останньої версії.
▪ Оберіть розділ "Послуги для ВПО" – "Заява на житловий ваучер".
▪ Підтвердіть склад сім’ї.
▪ Отримайте згоду подружжя на обробку персональних даних (через Дія.Підпис), в іншому випадку через 36 годин заяву скасують.
▪ Підпишіть заяву Дія.Підписом і надішліть.
Спочатку подання заяв запрацює онлайн у Дії, пізніше це можна буде зробити через ЦНАП або нотаріуса.
"Юридично житловий ваучер це не компенсація, а одноразова допомога ВПО за вимушене переміщення. Це означає, якщо ваше житло зазнало руйнувань та знаходиться на ТОТ, ви не позбавлені можливості отримати відшкодування за єВідновленням, коли програму масштабують на ТОТ", – наголосив нардеп.
Українці, що мають право на таку виплату, вже з ночі намагаються подати заяви, проте сервіс ще не працює. У Дії обіцяють, що все має запрацювати найближчим часом:
"Залишились останні приготування, щойно послуга буде доступна в застосунку — ми одразу ж повідомимо в наших соцмережах", – пише оператор сервісу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нещодавно Уряд запровадив додатковий "бонус" для працюючих ВПО – так звану "сьому" виплату. Про деталі її отримання повідомив народний депутат Павло Фролов.