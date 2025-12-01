logo

Два миллиона для ВПЛ, проживавшие на ВОТ: почему невозможно подать заявление
Два миллиона для ВПЛ, проживавшие на ВОТ: почему невозможно подать заявление

Украинцы пытаются подать заявление через Дию, но ничего не выходит

1 декабря 2025, 13:01
С сегодняшнего дня стартует долгожданная программа по решению жилищного вопроса ВПЛ, проживавших на ВОТ. Однако сервис до сих пор не работает. Обновление в Дие не произошло, а разработчики обещают, что все заработает в ближайшее время.

Жилищные ваучеры для ВПЛ, которые проживали на ВОТ: почему невозможно подать заявление

Жилищные ваучеры для ВПЛ, которые проживали на ВОТ: почему невозможно подать заявление

На первом этапе жилой ваучер стоимостью 2 млн грн получат наши защитники – УБД и лица с инвалидностью в результате войны, имеющие этот статус после начала агрессии России в 2014 году. Об этом пишет нардеп Павел Фролов.

Ваучер можно использовать для:

- приобретение жилья;

- строительство частного дома;

- погашение или первый взнос по ипотеке.

Как подать заявление в Дие:

Обновите мобильное приложение до последней версии.

Выберите раздел "Услуги для ВПЛ" – "Заявление на жилой ваучер".

Подтвердите состав семьи.

Получите согласие супругов на обработку персональных данных (через Дия. Подпись), в противном случае через 36 часов заявление будет отменено.

Подпишите заявление Дия. Подписью и отправьте.

Сначала подача заявлений заработает онлайн в Дие, позже это можно будет сделать через ЦНАП или нотариуса.

"Юридически жилищный ваучер это не компенсация, а единовременная помощь ВПЛ за вынужденное перемещение. Это значит, если ваше жилье потерпело разрушения и находится на ВОТ, вы не лишены возможности получить возмещение по еВосстановлению, когда программу масштабируют на ВОТ", – подчеркнул нардеп.

Украинцы, имеющие право на такую выплату, уже с ночи пытаются подать заявления, однако сервис еще не работает. В Дие обещают, что все должно заработать в ближайшее время:

"Остались последние приготовления, как только услуга будет доступна в приложении — мы сразу же сообщим в наших соцсетях", – пишет оператор сервиса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недавно Правительство ввело дополнительный "бонус" для работающих ВПЛ – так называемую "седьмую" выплату. О подробностях ее получения сообщил народный депутат Павел Фролов.



