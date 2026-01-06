Программа жилых ваучеров для ВПЛ, проживавших на ВОТ, пользуется значительным спросом – за первый месяц от старта подано более 25 тысяч заявлений. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Два миллиона для ВПЛ: в Украине настоящий ажиотаж

По его данным, большинство заявлений подается от УБД (90%), которые вместе с лицами с инвалидностью в результате войны принимают участие на первом этапе программы.

На сегодняшний день 800 ВПЛ уже получили положительное решение на общую сумму более 1,5 млрд грн. Забронировать денежные средства можно будет сразу, как только появится возможность финансирования ваучера.

"В бюджете на 2026 год на программу предусмотрено 14 млрд грн – это позволит обеспечить жильем 7 тыс. семей. Также ожидается 120 млн евро от партнеров – это еще 3 тыс. профинансированных ваучеров.

Потенциальное количество заявителей может достичь 90 тыс человек – именно столько ВПЛ из указанных категорий находится в реестрах Минсоца и Минветеранов.

Цифры говорят сами за себя – путь к компенсациям не выглядит быстрым. Чтобы ускорить процесс чиновникам нужно активно работать с нашими международными партнерами", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на первом этапе жилой ваучер стоимостью 2 млн грн получат наши защитники – УБД и лица с инвалидностью в результате войны, имеющие этот статус после начала агрессии России в 2014 году. Об этом пишет нардеп Павел Фролов. Ваучер можно использовать для:

- приобретение жилья;

- строительство частного дома;

- погашение или первый взнос по ипотеке.

