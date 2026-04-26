"Я була в шоці": українка розказала, чому її син тікає зі школи в Німеччині

Українка Вікторія Москаленко, яка переїхала до Німеччини, поділилася непростою історією виховання сина з аутизмом. За словами жінки, хлопчик почав тікати зі спеціалізованої школи, а родина намагається зрозуміти причини різкої зміни його поведінки.

Українка в Німеччині пояснила, чому син тікає зі школи

Вікторія Москаленко у соцмережах розповідає про життя в Німеччині та труднощі адаптації сім’ї. В одному з відео жінка розповіла про те, чому її син тікає з німецької школи.

Українка зазначає, що син навчався у спеціалізованому закладі вже другий рік, і раніше подібних проблем не виникало. Однак кілька місяців тому ситуація різко змінилася. За словами матері, у хлопчика почалися сильні істерики, агресія до інших дітей і небезпечна поведінка щодо самого себе. Через це школу тимчасово припинили його відвідування.

Жінка розповіла, що сім’я зверталася до лікарів, шукала нового невролога та змінювала лікування, однак швидкого результату це не дало. Під час спостереження у школі з’ясувалося, що значна частина складної поведінки проявляється саме там.

"Я взагалі була в шоці. Те, що він чудить вдома, це тільки 30%. Всі 70% виявилися в школі. Він не реагує ні на кого", — каже українка.

На думку матері, син перебуває у стані постійної тривоги. Якщо хтось з дітей не реагує так, як він очікує, це може провокувати сильний емоційний зрив. За її словами, саме втеча зі школи може бути спробою уникнути стресової ситуації.

Окремою проблемою жінка назвала складність доступу до дитячих психіатрів у Німеччині. Потрапити до вузького спеціаліста, за її словами, непросто, а очікування може тривати довго.

"Тобто він перебуває в стані постійної тривоги. І коли це трапляється дуже багато разів, тоді він починає тікати. Щоб вийти з цієї нервової ситуації", — зазначила авторка відео.

Історія українки та її сина, який тікає зі школи викликала активне обговорення у коментарях. Частина коментаторів радить шукати індивідуальну форму навчання, інші звертають увагу на можливий вплив атмосфери у школі та рівень підтримки з боку педагогів.

"Боже!! Це у мого синочка таке ж саме. Забирає зошит, щоб хлопчик не писав, починається істерика, якщо хтось виходить з класу. А саме цікаве, що вчителі нервово на це реагують. Це спецшкола для дітей з особливостями взагалі-то".

"Це виглядає як маніпуляція дорослими, щоб досягнути якоїсь своєї мети. Може індивідуальне навчання? Та декілька годин в тиждень інтеграції в класі".

"Відчуття, що він не довіряє. Можливо хтось із дорослих в школі його налякав. В нього є контакт довірливий із вчителями? Наче він відчуває себе там в небезпеці".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про українка в Німеччині поскаржилась на відсутність "нормальних" чоловіків в країні.

Також "Коментарі" писали, що українські біженці незадоволені життям в Німеччині.