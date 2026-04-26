"Я была в шоке": украинка рассказала, почему ее сын убегает из школы в Германии

Украинка Виктория Москаленко, переехавшая в Германию, поделилась непростой историей воспитания сына с аутизмом. По словам женщины, мальчик начал убегать из специализированной школы, а семья пытается понять причины резкого изменения его поведения.

Украинка в Германии объяснила, почему сын убегает из школы

Виктория Москаленко в соцсетях рассказывает о жизни в Германии и о трудностях адаптации семьи. В одном из видео женщина рассказала о том, почему ее сын убегает из немецкой школы.

Украинка отмечает, что сын учился в специализированном заведении уже второй год, и раньше подобные проблемы не возникали. Однако несколько месяцев назад ситуация резко изменилась. По словам матери, у мальчика начались сильные истерики, агрессия к другим детям и опасное поведение в отношении самого себя. Поэтому школу временно прекратили его посещение.

Женщина рассказала, что семья обращалась к врачам, искала нового невролога и меняла лечение, однако быстрого результата это не дало. В ходе наблюдения в школе выяснилось, что значительная часть сложного поведения проявляется именно там.

"Я вообще была в шоке. То, что он чудит дома, это только 30%. Все 70% оказались в школе. Он не реагирует ни на кого", – говорит украинка.

По мнению матери, сын находится в постоянной тревоге. Если кто-нибудь из детей не реагирует так, как он ожидает, это может провоцировать сильный эмоциональный срыв. По ее словам, именно бегство из школы может быть попыткой избежать стрессовой ситуации.

Отдельной проблемой женщина назвала сложность доступа к детским психиатрам в Германии. Попасть к узкому специалисту, по ее словам, непросто, а ожидание может занять долго.

"То есть он находится в состоянии постоянной тревоги. И когда это случается очень много раз, тогда он начинает убегать. Чтобы выйти из этой нервной ситуации", — отметила автор видео.

История украинки и ее убегающего из школы сына вызвала активное обсуждение в комментариях. Часть комментаторов советует искать индивидуальную форму обучения, другие обращают внимание на воздействие атмосферы в школе и уровень поддержки со стороны педагогов.

"Боже!! Это у моего сынишки такое же. Забирает тетрадь, чтобы мальчик не писал, начинается истерика, если кто-то выходит из класса. А самое интересное, что учителя нервно на это реагируют. Это спецшкола для детей с особенностями вообще-то".

"Это выглядит как манипуляция взрослыми, чтобы достичь какой-то своей цели. Может индивидуальное обучение? И несколько часов в неделю интеграции в классе".

"Ощущение, что он не доверяет. Возможно, кто-то из взрослых в школе его испугал. У него есть контакт доверчивый с учителями? Будто он чувствует себя там в опасности".

