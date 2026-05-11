Біженці "Вже не вірю в ці рожеві окуляри": українка розповіла про роботу в Канаді
"Вже не вірю в ці рожеві окуляри": українка розповіла про роботу в Канаді

Українка більше не вірить у фальшиві посмішки в Канаді.

11 травня 2026, 14:35
Slava Kot

Переїзд за кордон часто асоціюється з новими можливостями та кращим життям. Однак реальність еміграції нерідко виявляється значно складнішою. Українка, яка переїхала до Канада та самостійно знайшла там роботу, поділилася власним досвідом адаптації й розповіла, чому її уявлення про життя за кордоном змінилися.

"Вже не вірю в ці рожеві окуляри": українка розповіла про роботу в Канаді

Українка розповіла про складнощі роботи та життя в Канаді

Українка у TikTok під ніком @mapleleaf381 розповіла, що спочатку сприймала працевлаштування в Канаді як великий успіх. Вона самостійно пройшла всі етапи співбесіди, хоча рівень англійської мови на той момент був далеким від ідеального. Найбільшим викликом став мовний бар’єр. За словами українки, шкільна англійська та реальне спілкування в колективі виявилися зовсім різними. 

Спочатку вона боялася говорити через страх помилитися або здатися недостатньо професійною. Однак згодом проблеми виникли не лише через мову, а й через особливості корпоративної культури. Українка чесно попередила колег, що може іноді неправильно формулювати думки або звучати надто різко через мовні труднощі. Вона просила прямо вказувати на помилки, однак зіткнулася з іншою моделлю спілкування.

За її словами, колеги поводилися ввічливо в особистому спілкуванні, казали "все добре" і "feel free",  але водночас обговорювали її за спиною у внутрішніх чатах. Одного разу жінка випадково побачила повідомлення, де співробітники припускали, що їй потрібна психологічна допомога. Пізніше керівник повідомив їй, що деякі працівники скаржилися на її манеру комунікації. 

"Це просто мій тон, я так усе життя розмовляю… Я уже не вірю в ці рожеві окуляри", — пояснює жінка та додає, що більше не вірить у фальшиві посмішки в Канаді.


Після двох років життя в Канаді жінка дійшла висновку, що заклики до "відкритого діалогу" в багатьох компаніях часто залишаються формальністю. За її словами, реальність виявилася іншою і якщо хочеш зберегти місце, то краще мовчати.

Джерело: https://www.tiktok.com/@mapleleaf381/video/7633455288598809864
