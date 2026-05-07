Українець назвав найкращу країну для життя біженців

Українець поділився власним досвідом життя у Швеції та назвав її однією з найкомфортніших країн для біженців, зокрема з України. Водночас він визнав, що цей досвід не є універсальним для всіх.

Українець назвав Швецію найкращою країною для життя біженців

Чоловік на ім’я Роман мешкає у Швеції понад два роки. За його словами, за цей час він не зустрічав людей, які були б повністю незадоволені життям у цій країні. За словами українця, основні переваги Швеції, це високі соціальні стандарти, стабільна економіка та розвинена інфраструктура.

"Це одна з найкращих країн для життя, якщо не враховувати клімат, на який люди скаржаться, але і на нього немає що нарікати, бо він дуже-дуже схожий до українського", – розповідає Роман у своєму TikTok @roma.ne.vdoma.

Українець також спростовує поширений міф про високі витрати на переїзд. Дістатися до Швеції можна відносно недорого, достатньо оплатити дорогу через Польщу. За його словами, з Варшави до Мальмо є квитки на літак за 600 гривень. Крім того, після прибуття держава забезпечує базову підтримку.

"Дають все. Приютять, дадуть поїсти, дадуть кімнату. Будеш вчитися. В цей час держава буде про тебе дбати. Повір, голодним не будеш і матимеш дах над головою", – розповідає українець.

Окремо він відзначає умови для дітей, зокрема доступ до освіти, медицини та соціальних послуг. Проте визнає, що не всі аспекти ідеальні. Наприклад, відкриття бізнесу може бути складним через регуляції, а частина послуг, зокрема дитячі садки, залишаються платними.

Попри позитивні оцінки, він наголошує, що багато українців хочуть повернутися додому, і адаптація за кордоном залежить від індивідуальних обставин.

