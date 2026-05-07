Украинец назвал лучшую страну для жизни беженцев

Украинец поделился своим опытом жизни в Швеции и назвал ее одной из самых комфортных стран для беженцев, в частности из Украины. В то же время он признал, что этот опыт не универсален для всех.

Украинец назвал Швецию лучшей страной для жизни беженцев

Мужчина по имени Роман живет в Швеции более двух лет. По его словам, за это время он не встречал людей, которые были бы полностью недовольны жизнью в этой стране. По словам украинца, основные преимущества Швеции это высокие социальные стандарты, стабильная экономика и развитая инфраструктура.

"Это одна из лучших стран для жизни, если не учитывать климат, на который люди жалуются, но и на него нечего пенять, потому что он очень похож на украинский", — рассказывает Роман в своем TikTok @roma.ne.vdoma.

Украинец также опровергает распространенный миф о высоких затратах на переезд. Добраться до Швеции можно относительно недорого, достаточно оплатить дорогу через Польшу. По его словам, из Варшавы в Мальмо есть билеты на самолет за 600 гривен. Кроме того, по прибытии государство обеспечивает базовую поддержку.

"Дают все. Приютят, дадут поесть, дадут комнату. Будешь учиться. В это время государство будет заботиться о тебе. Поверь, голодным не будешь и будешь иметь крышу над головой", – рассказывает украинец.

Отдельно он отмечает условия для детей, в частности доступ к образованию, медицине и социальным услугам. Однако признает, что не все аспекты идеальны. Например, открытие бизнеса может быть затруднено из-за регуляций, а часть услуг, в частности детские сады, остаются платными.

Несмотря на положительные оценки, он отмечает, что многие украинцы хотят вернуться домой, и адаптация за границей зависит от индивидуальных обстоятельств.

