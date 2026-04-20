"Я в шоці": українка в Канаді розповіла про несподівані вимоги до оренди житла

Українка в Канаді поскаржилася на оренду житла.

Українка з Канади розповіла про несподівані труднощі з орендою житла. За словами жінки, власник будинку попросив її родину зменшити споживання води, хоча комунальні послуги вже входять у щомісячну оплату.

Українка з ніком sikorkamariana поділилася своєю історією у TikTok. Жінка мешкає у бейсменті (цокольний або підвальний поверх) тоді як на верхньому поверсі живе літня пара. За оренду українська родина сплачує 2395 канадських доларів на місяць разом з комунальними витратами.

За словами авторки відео, власники почали скаржитися, що українка використовує занадто багато води.

"Спочатку, ще в лютому, мені написала сусідка, що за звітом з міста ми використовуємо вдвічі більше води, ніж торік. Але минулого року ми тут не жили. Вони навіть подумали, що, можливо, є витік, і перевіряли систему в реальному часі", — розповіла українка.

У березні орендодавець знову звернувся з зауваженням. Після цього викликали сантехніка, аби перевірити можливі витоки. За словами жінки, жодних технічних проблем не виявили.

Згодом власник попросив сім’ю економити воду та дав кілька порад, зокрема скоротити час душу, вимикати кран під час чищення зубів, заповнювати повністю пральну та посудомийну машинки.

Оскільки вже в червні завершується термін оренди, родина тепер думає, чи продовжувати договір, чи шукати нове житло.

У коментарях користувачі активно обговорювали ситуацію з орендою житла в Канаді. Частина людей підтримала українку, вважаючи такі вимоги недоречними за високої вартості оренди. Інші припустили, що проблема може бути у прихованому витоку води.

"За 2400 я душ не вимикатиму взагалі".

"Я в шоці з усього, що пролунало у відео".

"У вас така ціна, що вас на руках мають носить, а не говорити, скільки можна води використовувати".

"Була така сама ситуація, але зі своїм житлом. Едмонтон. Шукали, де дівається вода два тижні. Рахунок був 35-40 кубів. Зараз до 15 кубів. Замініть в туалетах одну річ в бачку і вона не буде текти. Бо в нас майже до 800 літрів в день витікало в двох туалетах".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Канаді заговорили про скасування віз для українців.

Також "Коментарі" писали про дві причини, чому українські біженці масово залишають Канаду.