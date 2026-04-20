"Я в шоке": украинка в Канаде рассказала о неожиданных требованиях к аренде жилья

Slava Kot
Украинка в Канаде пожаловалась на аренду жилья. Фото из открытых источников
Украинка из Канады рассказала о неожиданных трудностях с арендой жилья. По словам женщины, владелец дома попросил ее семью снизить потребление воды, хотя коммунальные услуги уже входят в ежемесячную оплату.
Украинка с ником sikorkamariana поделилась своей историей в TikTok. Женщина живет в бейсменте (цокольный или подвальный этаж) в то время как на верхнем этаже живет пожилая пара. За аренду украинская семья платит 2395 канадских долларов в месяц вместе с коммунальными расходами.
По словам авторки видео, владельцы начали жаловаться, что украинка использует слишком много воды.
В марте арендодатель снова обратился с замечанием. После этого вызвали сантехника, чтобы проверить возможные утечки. По словам женщины, никаких технических проблем не было обнаружено.
Впоследствии владелец попросил семью экономить воду и дал несколько советов, в частности, сократить время душа, выключать кран во время чистки зубов, заполнять полностью стиральную и посудомоечную машинки.
Поскольку уже в июне истекает срок аренды, семья теперь думает, продлевать ли договор или искать новое жилье.
В комментариях пользователи активно обсуждали ситуацию с арендой жилья в Канаде. Часть людей поддержала украинку, считая такие требования неуместными при высокой стоимости аренды. Другие предположили, что проблема может быть в скрытой утечке воды.
