"Я в шоке": украинка в Канаде рассказала о неожиданных требованиях к аренде жилья

Украинка из Канады рассказала о неожиданных трудностях с арендой жилья. По словам женщины, владелец дома попросил ее семью снизить потребление воды, хотя коммунальные услуги уже входят в ежемесячную оплату.

Украинка с ником sikorkamariana поделилась своей историей в TikTok. Женщина живет в бейсменте (цокольный или подвальный этаж) в то время как на верхнем этаже живет пожилая пара. За аренду украинская семья платит 2395 канадских долларов в месяц вместе с коммунальными расходами.

По словам авторки видео, владельцы начали жаловаться, что украинка использует слишком много воды.

"Сначала, еще в феврале, мне написала соседка, что по отчету из города мы используем вдвое больше воды, чем в прошлом. Но в прошлом году мы здесь не жили. Они даже подумали, что, возможно, есть утечка, и проверяли систему в реальном времени", — рассказала украинка.

В марте арендодатель снова обратился с замечанием. После этого вызвали сантехника, чтобы проверить возможные утечки. По словам женщины, никаких технических проблем не было обнаружено.

Впоследствии владелец попросил семью экономить воду и дал несколько советов, в частности, сократить время душа, выключать кран во время чистки зубов, заполнять полностью стиральную и посудомоечную машинки.

Поскольку уже в июне истекает срок аренды, семья теперь думает, продлевать ли договор или искать новое жилье.

В комментариях пользователи активно обсуждали ситуацию с арендой жилья в Канаде. Часть людей поддержала украинку, считая такие требования неуместными при высокой стоимости аренды. Другие предположили, что проблема может быть в скрытой утечке воды.

"За 2400 я душ не буду выключать вообще".

"Я в шоке по всему, что прозвучало в видео".

"У вас такая цена, что вас на руках должны носить, а не говорить, сколько воды можно использовать".

"Была такая же ситуация, но со своим жильем. Эдмонтон. Искали, где девается вода две недели. Счет был 35-40 кубов. Сейчас до 15 кубов. Замените в туалетах одну вещь в бачке и она не будет течь. Потому что у нас почти до 800 литров в день вытекало в двух туалетах".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Канаде заговорили об отмене виз для украинцев.

Также "Комментарии" писали о двух причинах, почему украинские беженцы массово покидают Канаду.