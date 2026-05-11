"Уже не верю в эти розовые очки": украинка рассказала о работе в Канаде

Переезд за границу часто ассоциируется с новыми возможностями и лучшей жизнью. Однако реальность эмиграции нередко оказывается гораздо сложнее. Украинка, переехавшая в Канаду и самостоятельно нашедшая там работу, поделилась собственным опытом адаптации и рассказала, почему ее представления о жизни за границей изменились.

Украинка рассказала о сложностях работы и жизни в Канаде

Украинка в TikTok под ником @mapleleaf381 рассказала, что поначалу воспринимала трудоустройство в Канаде как большой успех. Она самостоятельно прошла все этапы собеседования, хотя уровень английского языка на тот момент был далек от идеального. Самым большим вызовом стал языковой барьер. По словам украинки, школьный английский и реальное общение в коллективе оказались совершенно разными.

Сначала она боялась говорить из-за страха ошибиться или показаться недостаточно профессиональной. Однако впоследствии проблемы возникли не только из-за языка, но и из-за особенностей корпоративной культуры. Украинка честно предупредила коллег, что иногда может неправильно формулировать мысли или звучать слишком резко из-за языковых трудностей. Она просила прямо указывать на ошибки, но столкнулась с другой моделью общения.

По ее словам, коллеги вели себя вежливо в личном общении, говорили "все хорошо" и "feel free", но вместе с тем обсуждали ее за спиной во внутренних чатах. Однажды женщина случайно увидела сообщение, где сотрудники предполагали, что ей нужна психологическая помощь. Позже руководитель сообщил ей, что некоторые работники жаловались на ее манеру коммуникации.

"Это просто мой тон, я так всю жизнь говорю… Я уже не верю в эти розовые очки", — объясняет женщина и добавляет, что больше не верит в фальшивые улыбки в Канаде.





После двух лет жизни в Канаде женщина пришла к выводу, что призывы к "открытому диалогу" во многих компаниях часто остаются формальностью. По ее словам, реальность оказалась другой и если хочешь сохранить место, лучше молчать.

