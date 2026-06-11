Українські біженці масово тікають з трьох країн ЄС: куди їдуть найчастіше

Попри поступове згортання або перегляд механізмів тимчасового захисту в окремих країнах Європейського Союзу, кількість українців під цим статусом продовжує зростати. Водночас фіксуються помітні міграційні зсуви всередині самого ЄС: у трьох країнах кількість українських біженців зменшилася, тоді як в інших — зросла. Про це свідчать оновлені дані Євростату станом на 30 квітня 2026 року.

Українські біженці. Фото з відкритих джерел

Загалом у країнах ЄС статус тимчасового захисту мають 4 372 960 громадян України та інших осіб, які залишили країну через війну. Понад 98,5% з них — це українці. Лише за місяць їхня кількість зросла на майже 43 тисячі осіб.

Найбільше українців прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Разом ці три країни забезпечують прихисток більш ніж 60% усіх біженців з України. У Німеччині перебуває 1 279 660 українських біженців, або 29,3% від загальної кількості, у Польщі — 971 255 (22,2%), а Чехії — 384 435 (8,8%)

Попри загальну тенденцію зростання у 24 країнах Євросоюзу, у трьох країнах ЄС зафіксовано скорочення кількості українських біженців, які перебувають під захистом. Найчастіше українці залишали такі країни:

- Франція — зменшення на 440 людей

- Ірландія — 125

- Кіпр — 10

Аналітики пов’язують такі зміни з внутрішніми міграційними процесами всередині ЄС: частина українців переїжджає до країн з вищими соціальними виплатами, кращими можливостями працевлаштування або більшими українськими громадами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому у Франції так мало українських біженців.

Також "Кометнарі" писали про те, чому українці масово залишають Польщу.