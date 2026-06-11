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Украинские беженцы массово бегут из трех стран ЕС: куда едут чаще всего

Данные Евростата показывают миграционные изменения среди украинских беженцев в ЕС

11 июня 2026, 10:10
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Slava Kot

Несмотря на постепенное сворачивание или пересмотр механизмов временной защиты в отдельных странах Европейского Союза, количество украинцев под этим статусом продолжает расти. В то же время фиксируются заметные миграционные изменения внутри самого ЕС: в трех странах количество украинских беженцев уменьшилось, тогда как в других — выросло. Об этом свидетельствуют обновленные данные Евростата на 30 апреля 2026 года.

Украинские беженцы массово бегут из трех стран ЕС: куда едут чаще всего

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Всего в странах ЕС статус временной защиты имеют 4 372 960 граждан Украины и других лиц, покинувших страну из-за войны. Более 98,5% из них – это украинцы. Только за месяц их количество выросло почти на 43 тысячи человек.

Больше всего украинцев приняли Германия, Польша и Чехия. Вместе эти три страны обеспечивают убежище более 60% всех беженцев из Украины. В Германии находится 1 279 660 украинских беженцев, или 29,3% от общего количества, в Польше – 971 255 (22,2%), а Чехии – 384 435 (8,8%)

Несмотря на общую тенденцию роста в 24 странах Евросоюза, в трех странах ЕС зафиксировано сокращение количества находящихся под защитой украинских беженцев. Чаще всего украинцы покидали такие страны:

  • — Франция – уменьшение на 440 человек
  • — Ирландия – 125
  • — Кипр — 10

Аналитики связывают такие изменения с внутренними миграционными процессами внутри ЕС: часть украинцев переезжает в страны с более высокими социальными выплатами, лучшими возможностями трудоустройства или большими украинскими общинами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему во Франции так мало украинских беженцев.

Также "Кометнари" писали о том, почему украинцы массово покидают Польшу.



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Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260610-1
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