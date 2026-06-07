Українці масово залишають Польщу: яка причина

Польський ринок праці поступово втрачає одну з головних груп іноземних працівників, а саме громадян України. Частина українців повертається додому, інші переїжджають далі на Захід Європи, шукаючи вищих зарплат і кращих умов працевлаштування. Це вже помітно впливає на структуру зайнятості в країні.

Українці залишають Польщу. Фото з відкритих джерел

За даними аналітичних досліджень SW Research, загальна кількість іноземців, які працюють у Польщі, перевищила 1,17 мільйона осіб. Це у шість разів більше, ніж у 2015 році. Попри загальне зростання, частка українців на ринку праці поступово зменшується, хоча вони все ще залишаються найбільшою групою серед іноземних працівників.

За інформацією польської системи соціального страхування ZUS, станом на вересень 2024 року в Польщі працювало близько 779 тисяч громадян України. Експерти зазначають, що цей показник залишається високим, однак уже не демонструє колишнього домінування, характерного для попередніх років.

Причини змін у багатьох факторах. Частина українців після стабілізації життя за кордоном обирає переїзд до країн Західної Європи, де рівень оплати праці є вищим, а саме працевлаштування простіше. Інші українські біженці повертаються в Україну або змінюють сферу зайнятості.

На тлі цих процесів польські роботодавці почали активно шукати альтернативу. Як зазначає генеральний директор Worksol Group Міхал Солецький, підприємства все частіше залучають працівників із країн Азії та Південної Америки. У першій половині 2024 року в країні видали понад 173 тисячі дозволів на роботу, більшість із яких отримали громадяни Індії, Непалу, Філіппін і Колумбії.

Однак у Польщі попереджають, що у разі повернення українці, які наразі дають 3% ВВП Польщі, можуть зіткнутися з новою конкуренцією. Робочі місця, які раніше були для них доступними, вже частково зайняті новими групами трудових мігрантів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українець назвав найкращу країну для життя біженців.

Також "Коментарі" писали, що Україна відповіла Польщі через скандал з підрозділом "Героїв УПА".