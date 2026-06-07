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Украинцы массово покидают Польшу: какая причина

Украинцы постепенно покидают польский рынок труда. Польша ищет работников из Азии и Южной Америки.

7 июня 2026, 09:20
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Slava Kot

Польский рынок труда постепенно теряет одну из главных групп иностранных работников, а именно граждан Украины. Часть украинцев возвращается домой, другие переезжают дальше на Запад Европы, ища более высокие зарплаты и лучшие условия трудоустройства. Это заметно влияет на структуру занятости в стране.

Украинцы массово покидают Польшу: какая причина

Украинцы покидают Польшу. Фото из открытых источников

По данным аналитических исследований SW Research, общее количество иностранцев, работающих в Польше, превысило 1,17 миллиона человек. Это в шесть раз больше, чем в 2015 году. Несмотря на общий рост, доля украинцев на рынке труда постепенно уменьшается, хотя они по-прежнему остаются крупнейшей группой среди иностранных работников.

По информации польской системы социального страхования ZUS, на сентябрь 2024 года в Польше работало около 779 тысяч граждан Украины. Эксперты отмечают, что этот показатель остается высоким, однако уже не демонстрирует прежнее доминирование, характерное для предыдущих лет.

Причины перемен во многих факторах. Часть украинцев после стабилизации жизни за границей выбирает переезд в страны Западной Европы, где уровень оплаты труда выше, а трудоустройство проще. Другие украинские беженцы возвращаются в Украину или сменяют сферу занятости.

На фоне этих действий польские работодатели начали активно находить альтернативу. Как отмечает генеральный директор Worksol Group Михал Солецкий, предприятия все чаще привлекают работников из стран Азии и Южной Америки. В первой половине 2024 года в стране было выдано более 173 тысяч разрешений на работу, большинство из которых получили граждане Индии, Непала, Филиппин и Колумбии.

Однако в Польше предупреждают, что в случае возвращения украинцы, которые дают 3% ВВП Польши, могут столкнуться с новой конкуренцией. Рабочие места, которые раньше были для них доступны, уже частично заняты новыми группами трудовых мигрантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинец назвал лучшую страну для жизни беженцев.

Также "Комментарии" писали, что Украина ответила Польше из-за скандала с подразделением "Героев УПА".



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Источник: https://www.wnp.pl/rynki/ukraincy-pakuja-sie-i-wyjezdzaja-z-polski-po-powrocie-czeka-przykra-niespodzianka,1066103.html
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